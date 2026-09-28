Vehículo del ataque armado en el segundo anillo será sometido a prueba de Luminol

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El vehículo en el que se trasladaba Cristian Bowles Antelo, víctima fatal de un ataque armado registrado en inmediaciones del segundo anillo y la avenida Mutualista, fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para ser sometido a un peritaje.

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Agentes del Daci y la representante del Ministerio Público, Yolanda Aguilera, realizaron una primera inspección al motorizado y evidenciaron impactos de bala en la parte delantera, además de daños en el parabrisas.

Como parte de las investigaciones, los agentes realizarán un estudio más minucioso mediante la técnica de Luminol, con el objetivo de detectar nuevos elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho.

De acuerdo con los antecedentes, Bowles Antelo se encontraba junto a su pareja por inmediaciones del segundo anillo y la avenida Mutualista cuando fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El caso se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público, que busca establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables de la muerte de Cristian Bowles Antelo.