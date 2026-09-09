Vocero presidencial: “Abrogar el decreto 5676 no resuelve el problema, lo agrava”

Ante las crecientes demandas del sector productivo y la realización de la Asamblea de la Cruceñidad, que piden abrogar el decreto 5676 como una de las acciones para solucionar la escasez de diésel en el país, el portavoz del Ejecutivo, José Luis Gálvez, afirmó desde la Plaza Principal 24 de Septiembre en Santa Cruz que “abrogar el decreto no resuelve el problema, lo agrava”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vocero presidencial remarcó la posición del Gobierno señalando que “nos va a crear más problemas, van a haber más colas, porque no va a cambiar el precio afuera y no va a dejar de distorsionarse el mercado”.

Pese a los esfuerzos de distribución desplegados, Gálvez sostuvo que “hemos optado por dar aún tres millones y medio de litros diarios en lo que está sucediendo y se está programado y efectivamente está llegando”.

No obstante, la autoridad reiteró que “mientras no nivelemos el precio de alguna manera para todos los segmentos, probablemente seguiremos teniendo el problema”, debido a los márgenes de ganancia en el mercado ilícito.

Reorientación de YPFB hacia la exploración y producción

Para mitigar el desabastecimiento de raíz, el portavoz explicó que “hay una decisión asumida por parte del Ejecutivo y es que Yacimientos tiene que salir del área de la comercialización, de la importación y comercialización de los combustibles líquidos”. En esa línea, insistió en que “Yacimientos debe retomar su vocación original que es hacer exploración y explotación de los hidrocarburos”.

Respecto a las nuevas regulaciones aplicadas para transformar el sector, Gálvez destacó que “lo que hemos hecho es que se ha dado un nuevo decreto, el 5701 que permite la importación de crudo”.

Asimismo, puntualizó que “en principio, en el marco del cumplimiento de la constitución y de las leyes, el rol otorgado a Yacimientos es la empresa de los bolivianos” para dejar atrás el antiguo monopolio legal.

Frente a los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura hidrocarburífera, el vocero aseguró que “las refinerías tienen una capacidad técnica instalada óptima, siempre requieren una actualización, perfecto”.

Además, añadió que “si se le provee el tipo de crudo que se requiere, que es un crudo liviano, debiéramos tener una porción del mercado muy importante tenida por las refinerías”.

Diálogo institucional y proyecciones del Ejecutivo

Sobre las mesas de trabajo con los sectores de la región, Gálvez resaltó que “venimos trabajando con la institucionalidad desde el 17 de agosto, luego el 31 y hemos estado interactuando todos los días”.

Finalmente, concluyó manifestando que “estamos convencidos de que se ha adelantado mucho en el tema y que vamos en la dirección correcta para darle una solución estructural al país”.