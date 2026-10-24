BID aprobó $us 492,2 millones en créditos para Bolivia durante el Gobierno de Paz

Los recursos identificados se distribuyen entre protección social y transición energética. A ese monto se suma una cooperación técnica no reembolsable de $us 600.000 para modernizar el sector eléctrico y mejorar la focalización de subsidios.

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Fuente: El Deber

Por Juan Carlos Salinas

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Bolivia tiene identificados al menos $us 492,2 millones en operaciones de crédito aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la administración del presidente Rodrigo Paz, que asumió el 8 de noviembre de 2025. Los recursos están destinados a dos áreas: protección social y transición energética.

A ese monto se suma una cooperación técnica no reembolsable de $us 600.000 para fortalecer el sector energético, cuyos recursos se destinarán a estudios y propuestas de reforma del mercado eléctrico.

La revisión de la cartera oficial del organismo multilateral permite identificar dos operaciones de préstamo: una por $us 290 millones para fortalecer el sistema de protección social y otra por $us 202,2 millones para mejorar el suministro eléctrico en el norte amazónico boliviano. En conjunto, ambas suman $us 492,2 millones.

Protección social: $us 290 millones

El principal crédito identificado asciende a $us 290 millones y corresponde al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I, aprobado por el BID el 4 de marzo de 2026.

El objetivo es amortiguar los efectos de los ajustes económicos sobre la población vulnerable, asegurar la continuidad de las transferencias monetarias de la Renta Dignidad y mejorar los mecanismos para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.

El proyecto también contempla el desarrollo de un registro social que permita al Estado contar con información más precisa para focalizar la asistencia y orientar los recursos públicos hacia los hogares que más los necesitan.

Este financiamiento forma parte de una estrategia de protección social que busca reducir el impacto de las dificultades económicas sobre los sectores de menores ingresos. Su ejecución y los mecanismos de identificación de beneficiarios serán determinantes para evaluar los resultados del programa.

Transición energética: $us 202,2 millones

La segunda operación corresponde al Programa de Inversiones para la Transición Energética del Norte Amazónico Boliviano, por $us 202,2 millones.

Aprobado en julio de 2026, el financiamiento busca mejorar la seguridad energética de los hogares y las actividades productivas de esa región mediante un servicio eléctrico más confiable y eficiente.

Entre sus objetivos figuran diversificar la generación de electricidad, fortalecer la infraestructura y mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución. La iniciativa apunta a reducir las limitaciones del suministro eléctrico y mejorar las condiciones para la actividad económica en el norte amazónico.

La inversión tiene relevancia para una región donde la disponibilidad y la calidad del servicio eléctrico son factores importantes para los hogares, el comercio y las actividades productivas.

Otros $us 600.000 para estudios y reformas del sector eléctrico

Además de los préstamos, el BID aprobó una cooperación técnica no reembolsable de $us 600.000 para el proyecto Fortalecimiento del Sector Energético para el Abastecimiento Confiable y Sostenible en Bolivia.

Los recursos están dirigidos al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El proyecto contempla estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para respaldar la formulación de políticas públicas. Entre sus prioridades están impulsar reformas estratégicas en el sector eléctrico, modernizar el mercado para promover la competencia y la inversión privada e identificar hogares vulnerables que podrían beneficiarse de subsidios energéticos.

A diferencia de los créditos, esta cooperación no debe devolverse. Por ello, los $us 600.000 se contabilizan por separado y no forman parte del total de préstamos de $us 492,2 millones.

Una cartera de apoyo más amplia

Los financiamientos identificados forman parte de una relación más amplia entre Bolivia y el Grupo BID. En septiembre de 2026, ambas partes anunciaron un paquete de apoyo de $us 4.500 millones para el periodo 2026-2028, destinado a respaldar reformas económicas, recuperar el crecimiento y ampliar la creación de empleo.

El paquete contempla financiamiento para protección social, inversión privada, infraestructura, apoyo presupuestario y movilización de capital. También incluye la participación de BID Invest, el brazo del grupo que financia al sector privado, que prevé invertir hasta $us 450 millones en Bolivia durante los próximos tres años en áreas como agroindustria, infraestructura, industria e inclusión financiera.

Sin embargo, los $us 4.500 millones anunciados no deben interpretarse como créditos ya aprobados y desembolsados. Se trata de un paquete de apoyo para varios años que comprende distintas modalidades de financiamiento e inversión.

La diferencia es relevante para medir el respaldo financiero que recibe el país: una operación de préstamo aprobada, un crédito anunciado, una línea de financiamiento disponible y un desembolso efectivo son etapas distintas.

El conteo de los créditos

Con base en las dos operaciones de préstamo identificadas en la cartera oficial del BID durante la gestión de Rodrigo Paz, el balance es el siguiente:

Protección social: $us 290 millones.

Transición energética del norte amazónico: $us 202,2 millones.

Total de préstamos identificados: $us 492,2 millones.

Cooperación técnica no reembolsable para el sector energético: $us 600.000, contabilizados por separado.

El BID también registra una línea de crédito condicional de hasta $us 750 millones para fortalecer y focalizar el sistema de protección social. Esta línea constituye un marco de financiamiento para operaciones del programa y no debe sumarse íntegramente al préstamo de $us 290 millones como si fueran recursos independientes.

Por tanto, los $us 492,2 millones constituyen el total de las dos operaciones de crédito individualizadas en esta revisión, no el total de todos los recursos que Bolivia podría obtener del Grupo BID durante el Gobierno de Paz. Para determinar cuánto dinero llegó efectivamente al país, será necesario revisar también los desembolsos registrados por cada operación.