Bolivia acumula un déficit comercial de casi $us 8.000 millones con Chile desde el año 2000

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, señaló que Bolivia importa más productos de los que exporta al mercado chileno y planteó la necesidad de fortalecer el intercambio comercial mediante una mayor cooperación bilateral.

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez / Foto: Fuad Landívar

Fuente: El Deber

Bolivia acumuló un déficit comercial de casi 8.000 millones de dólares con Chile entre el año 2000 y agosto de 2026, sin considerar el contrabando, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

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“Chile nos ha vendido 8.000 millones de dólares más que lo que nosotros les hemos exportado”, afirmó Rodríguez durante una entrevista con el programa ‘ON – Otra Noche con Sissi Añez’, que emite Grupo EL DEBER.

El representante del IBCE explicó que Chile representa aproximadamente el 10% del total de las importaciones bolivianas, mientras que su participación en las exportaciones nacionales alcanza apenas el 1%, una diferencia que, a su juicio, evidencia las oportunidades que existen para ampliar la presencia de los productos bolivianos en ese mercado.

Los datos correspondientes a la gestión pasada reflejan el desequilibrio comercial entre ambos países. Según las cifras mencionadas por Rodríguez, Bolivia compró productos chilenos por un valor de 773 millones de dólares, mientras que las exportaciones bolivianas hacia Chile alcanzaron los 120 millones de dólares.

La diferencia también se observa en la variedad de productos intercambiados. Bolivia exportó alrededor de 300 productos al mercado chileno, pero importó cerca de 1.500 productos desde ese país.

Entre las principales ventas bolivianas figuran los productos minerales. También participan sectores no tradicionales, como el cuero y algunos productos derivados de la soya, aunque estos últimos se comercializan en cantidades reducidas, detalló el ejecutivo.

Ante este escenario, Rodríguez consideró que existe un amplio margen para mejorar el intercambio comercial y diversificar las exportaciones bolivianas hacia Chile.

En ese sentido, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada y avanzar en la renovación del Acuerdo de Complementación Económica N.º 22, con el objetivo de eliminar obstáculos que dificultan el comercio bilateral.

Según explicó, los aspectos arancelarios ya están resueltos, por lo que los esfuerzos deben concentrarse en identificar y remover otras barreras que limitan el desarrollo de las relaciones comerciales.

Finalmente, Rodríguez también valoró el acuerdo de cooperación mutua suscrito entre ambos países, al considerar que puede contribuir a fortalecer los vínculos comerciales y ampliar las oportunidades para las empresas bolivianas.

El gerente del IBCE destacó que Chile cuenta desde hace años con oficinas comerciales en distintos países del mundo, una experiencia que podría ser relevante para impulsar iniciativas conjuntas de promoción comercial.

En ese contexto, sostuvo que la cooperación bilateral puede ayudar a mejorar el acceso a mercados y generar nuevas oportunidades para los productos nacionales.