Cámara de Diputados aprueba la realización de una sesión en Potosí por su gesta libertaria

La resolución establece que la Presidencia de la Cámara determinará el día, la hora y el lugar en que se llevará a cabo la sesión ordinaria.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la realización de una sesión ordinaria en el departamento de Potosí, en conmemoración de los 216 años de la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810.

“Queda aprobado el presente proyecto de resolución camaral. Estaremos presentes, de acuerdo con las gestiones realizadas, en el aniversario del departamento de Potosí”, señaló la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

La resolución establece que la Presidencia de la Cámara determinará el día, la hora y el lugar en que se llevará a cabo la sesión ordinaria.

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Además, dispone que la Brigada Parlamentaria de Potosí coordine la organización logística con la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, mientras que la Secretaría General se encargará de los aspectos organizativos y legislativos, de acuerdo con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.