Cambaween concentra a las familias en la plaza de la capital cruceña

Chicos y grandes lucieron disfraces. La creatividad también se vio en las actividades al estilo camba.

Una familia muy singular. Los ocho integrantes de la familia Villarroel llegaron al centro como alegres Pitufos | Ricardo Montero

Fuente: El Deber

En el marco de la celebración de Halloween, ayer, en Santa Cruz de la Sierra esta fiesta se realizó al estilo camba con el ‘Cambaween: No se Fueron los Bultos’, un evento organizado por la Alcaldía cruceña en el cual recorrieron sitios y casonas que están relacionadas con las leyendas y mitos cruceños.

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El itinerario contempló lugares como la Casa Santa, considerada una tradicional casa embrujada de la ciudad, situada en la esquina de Campero y Charcas, a una cuadra de Los Pozos, y el Museo de la Ciudad Altillo Beni, ubicado en la calle Beni, entre otros puntos.

En el recorrido, realizado por el centro cruceño, varios de los visitantes fueron disfrazados de personajes tradicionales para ser parte de este recorrido patrimonial que tuvo como guía al antropólogo Mario Arrien.

En horas de la mañana, se vivió otra actividad relacionada con el ‘Cambaween’ en el Zoológico Municipal. En este evento se disfrutó una jornada de diversión, creatividad y disfraces, además de que los diferentes espacios fueron decorados con motivos alusivos a esta temática y personajes tradicionales como la Viudita, el Duende y el Jichi, entre otros.

Pero Halloween también se celebró en el municipio de Porongo con su fiesta temática ‘Noche de Mitos y Leyendas’, un evento que destacó la cultura y costumbres del oriente boliviano, con varias actividades, entre ellas un concurso de disfraces dirigida a los niños.