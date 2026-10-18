Captura de Nilton Condori activa amenaza de «levantamiento nacional» y sube la tensión social

Tras la detención del senador suplente Nilton Condori por acusaciones de terrorismo e instigación pública a delinquir, sectores sociales afines al legislador exigieron su liberación inmediata y advirtieron con «levantarse» si su demanda no es atendida.

La advertencia surge en medio del anuncio de inicio de movilizaciones por parte de sectores evistas contra el Gobierno y de un paro convocado por el magisterio para el próximo viernes, además de un estado de emergencia de los gremiales, un sector de amplia movilización.

Entre tanto, el diputado Manolo Rojas, impulsor de la denuncia que derivó en la captura de Condori, emitió duros criterios tras la captura del senador: «Deben empezar a temblar quienes realmente quieren atacar a la patria y destruir un gobierno democráticamente electo».

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Aunque no fijaron una fecha exacta para el inicio de los bloqueos, los allegados al asambleísta suplente fijaron como límite la jornada de este lunes. «Si no lo liberan hoy o mañana, este pueblo se levantará. Ya hemos adoptado estrategias y nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional», afirmó un dirigente durante el encuentro.

Las resoluciones fueron asumidas en el ampliado en la ciudad de El Alto en el que debía participar el senador suplente. Tras su aprehensión, Condori fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz.

En la denuncia presentada por Rojas figuran también el expresidente Evo Morales y los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas. Morales permanece en la región del Chapare para eludir órdenes de aprehensión vigentes por procesos de trata de personas y por los bloqueos de carreteras.

En Bolivia rige un estado de excepción que prohíbe el bloqueo de caminos, aunque no otras medidas de presión, siempre y cuando no vulneren los derechos de tercero. Fuerzas militares y policiales la semana pasada fueron desplazadas a puntos estratégicos de las carreteras ante la amenazas de movilizaciones.

A este panorama de amenaza de afines a Condori se suman los anuncios del evismo de activar protestas a partir de este lunes contra los ajustes económicos de la administración del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el magisterio confirmó una medida de fuerza contra el traspaso de la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

Asimismo, la Confederación de Gremiales de Bolivia, mediante su dirigente César Gonzales, se declaró en emergencia ante la subida de tarifas de energía eléctrica, el incremento en la canasta familiar y el temor a un eventual ajuste en el precio de los carburantes.

Bajo este tenso escenario de creciente conflictividad social inicia la semana en el país.