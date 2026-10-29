Caso malversación: Jhonny pasó su primera noche en Palmasola con detención preventiva

La noche de este miércoles, Justicia dictó 180 días de detención preventiva para la exautoridad, en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos.

Fuente: Unitel

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pasó su primera noche en el penal de Palmasola con detención preventiva de 180 días por el caso de presunta malversación de fondos.

Fernández ingresó a Palmasola en un vehículo negro. Desde que concluyó la audiencia cautelar hasta su ingreso al recinto penitenciario no tuvo contacto con la prensa, para hacer conocer su posición sobre su detención.

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Fernández debía presentarse a su audiencia de medidas cautelares este martes 27 de octubre; sin embargo no asistió, por lo que se emitió la orden de aprehensión y por 24 horas se desconocía su paradero.

[Foto: José Elio Alba-UNITEL] / Fernández ingresó al penal la noche de este miércoles.

La exautoridad fue encontrada por la Policía durante un allanamiento a uno de sus inmuebles, ubicado en la zona de la doble vía a La Guadia enre el segundo y tercer anillo.

El exburgomaestre es investigado por la presunta malversación de Bs 191 millones que debían destinarse a diferentes proyectos municipales, entre ellos la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia, además de otras obras que finalmente no se ejecutaron en la ciudad.