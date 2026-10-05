Caso Marset: informe identifica a Tatiana como conductora de vagoneta blanca registrada en video

El informe detalla que una vagoneta GAC de color blanco, que supuestamente seria el vehículo que sale de la casa del uruguayo horas antes de ser capturado el 13 de marzo, era conductdo por Tatiana Marset

Fuente: El Deber

Un informe policial incorporado a la investigación judicializada por el caso Sebastián Marset identifica a Tatiana Verónica Marset Alba como la conductora de una vagoneta GAC blanca con placa 6660-XEP, uno de los vehículos registrados en el inmueble donde el narcotraficante uruguayo fue capturado en Santa Cruz. El dato adquiere relevancia después de que la jueza Livia Alarcón negara ser la mujer que aparece en imágenes difundidas en relación con una supuesta visita a Marset y pidiera verificar la placa del vehículo.

El documento policial, que forma parte de los antecedentes remitidos al Ministerio Público y a la Justicia, detalla los vehículos encontrados en el inmueble intervenido durante el operativo contra Marset y consigna quiénes los conducían, según las actas de recorrido y secuestro de vehículos.

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En el caso de una vagoneta GAC de color blanco con placa 6660-XEP, que supuestamente seria el vehículo que sale de la casa del uruguayo horas antes de ser capturado el 13 de marzo, el informe señala como conductora a Tatiana Verónica Marset Alba, de nacionalidad uruguaya.

El mismo documento identifica otra GAC blanca, con placa 6493-GPL, que habría sido conducida por el ciudadano colombiano Xeison Javier O. A., mientras que una Toyota Land Cruiser blanca, blindada y con placa 6475-DDS, habría sido conducida por el ciudadano venezolano Maiker Samir T. S.

El dato cobra especial importancia después de que la jueza Livia Alarcón negara haber visitado el inmueble donde se encontraba Marset horas antes de su captura, ocurrida el 13 de marzo de 2026. La jueza sostuvo ante EL DEBER que el vehículo blanco que aparece en las imágenes difundidas no es de su propiedad y afirmó que su vehículo es un Toyota negro.

Vagoneta blanca que sale de la casa de Marset horas antes de su captura el 13 de marzo

El informe señala que, después de la aprehensión de las personas que se encontraban en el lugar, los investigadores ingresaron al inmueble y encontraron varios vehículos. Entre ellos estaban: una GAC blanca, placa 6493-GPL, otra GAC blanca, placa 6660-XEP y una Toyota Land Cruiser blanca blindada, placa 6475-DDS, además de una motocicleta BMW de color verde.

El documento también registra el secuestro y revisión de los motorizados. En la Toyota Land Cruiser blindada, los investigadores reportaron el hallazgo de armas y municiones, entre ellas cargadores para fusil, granadas de mano, munición calibre 9 milímetros y 7,62 milímetros, además de otros elementos y cinco teléfonos iPhone. En las dos GAC blancas también se reportó el hallazgo de munición de guerra, cuyo calibre debía ser determinado mediante las pericias correspondientes.

El mismo informe policial describe las características del inmueble intervenido. Los investigadores identificaron seis ambientes utilizados como dormitorios, distribuidos entre la planta superior y la planta inferior, donde encontraron prendas de vestir masculinas y femeninas.

También fueron secuestrados uniformes y botas tácticas, chips de telefonía de las empresas Entel y Tigo, un DVR, cajas vacías de teléfonos iPhone, una caja de una pistola Glock, un Apple Watch y dos teléfonos celulares de alta gama, entre otros objetos.

Alarcón niega haber estado en la casa de Marset

La jueza Livia Alarcón negó de manera categórica haber visitado a Marset y anunció que presentará documentación para demostrar que no es la mujer que aparece en las imágenes difundidas. “Voy a demostrar enfáticamente que no soy la persona que dicen que estaba en la casa de este señor Sebastián Marset”, afirmó Alarcón en declaraciones a EL DEBER.

La jueza sostuvo que su automóvil es negro y cuestionó que las imágenes permitan identificar tanto a la persona como la placa del vehículo. También pidió que el material audiovisual sea sometido a una revisión técnica y cuestionó que, si hubiera existido información de inteligencia que la relacionara con Marset, no hubiera sido aprehendida durante el operativo del 13 de marzo..

La documentación menciona de forma expresa la GAC blanca con placa 6660-XEP y atribuye su conducción a Tatiana Marset. Por ello, una comparación técnica entre el video, la placa, las características del vehículo y los registros policiales puede aportar un elemento verificable para establecer quién aparece realmente en las imágenes.