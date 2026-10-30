China desmiente haber espiado al jefe de Nvidia, Jensen Huang

China asegura que las acusaciones de que habría espiado al director ejecutivo del fabricante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, son «especulaciones infundadas».

Un artículo del diario The New York Times, publicado el jueves (30.20.2026), afirmó que responsables de inteligencia estadounidenses concluyeron que una ejecutiva china vinculada a una empresa de centros de datos con sede en Singapur había estado enviando información hacia Pekín.

«Un intento de difamar a China»

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«El informe en cuestión se basa en especulaciones infundadas y no es más que un intento de difamar a China», declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

El gigante asiático mantiene una batalla por el dominio tecnológico con Estados Unidos, que limita la exportación a China de los chips más avanzados, diseñados por Nvidia y usados para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo

El auge global en la construcción de centros de datos repletos de estos chips que hacen funcionar los sistemas de IA ha convertido a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo.

Según el artículo de The New York Times, que cita fuentes anónimas informadas del caso, había sospechas de que la empresa de centros de datos, Megaspeed, estaba enviando chips de Nvidia hacia China.

Además, el diario afirma que la ejecutiva de esta empresa singapurense, Alice Huang (también conocida como Huang Le y sin relación con Jensen Huang) entabló una relación estrecha con el jefe de Nvidia.

Colaboración entre Huang y Trump

Una empresa vinculada a Megaspeed en Malasia compró al menos 4.800 millones de dólares en equipos avanzados de IA que incorporaban tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el diario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habría sido informado de las conclusiones de los servicios de inteligencia hace aproximadamente un año pero optó por no actuar, señala el periódico.

Mientras, funcionarios estadounidenses dijeron al diario que la estrecha colaboración entre Huang y Trump ha obstaculizado los intentos de limitar las ventas de chips de Nvidia en el extranjero.

El Gobierno de Trump ha relajado durante su segundo mandato algunas restricciones a la venta de chips de Nvidia a China, y autorizó el año pasado la venta de una generación anterior de procesadores a cambio de una parte de los ingresos.

Según funcionarios estadounidenses, la estrecha colaboración entre Huang y Trump ha obstaculizado los intentos de limitar las ventas de chips de Nvidia en el extranjero. Imagen: Joyce N. Boghosian/White House/ZUMA/picture alliance

Nvidia: supuesto espionaje fue «desacreditado el año pasado»

Un portavoz de Nvidia dijo a la agencia AFP este viernes que Megaspeed era como cualquier otro cliente regional y que «las interacciones de Jensen con la señora Huang no son inusuales ni inesperadas».

«Nuestros clientes regionales de servicios en la nube reciben información comercial ordinaria -no secretos comerciales sensibles de Nvidia- y absolutamente ninguna información relevante para la seguridad nacional», aseveró.

El portavoz añadió que las acusaciones de que la empresa singapurense estaba contrabandeando chips a China «fueron investigadas a fondo y desacreditadas el año pasado».

La agencia AFP reporta que intentó contactar con Megaspeed, pero al llamar al número de teléfono que figura en su página web, la persona que respondió dijo no conocer la empresa y que se trataba de una línea residencial.

rml (afp, efe)