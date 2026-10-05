Cochabamba: Felcn intercepta bus rumbo a Santa Cruz con más de 5 kilos de sustancia controlada

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba interceptó un bus que se dirigía hacia Santa Cruz y encontró 5.350 gramos de marihuana en su interior.

El director departamental de la Felcn, Juan Arnez, informó que el operativo se realizó en la terminal de buses de la ciudad de Cochabamba, donde personal de la unidad de Canes identificó un vehículo sospechoso.

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Dos personas fueron aprehendidas

Según el reporte policial, durante la revisión del bus se encontró una bolsa de yute que contenía varios paquetes con una sustancia que, tras la prueba de campo, dio positivo para marihuana.

Interceptan bus con sustancias controladas en Cochabamba. Foto: Red Uno

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Luis Ch., de 42 años, y Rodrigo Guillermo F. M., de 44 años.

La autoridad policial señaló que la droga incautada representa una afectación económica de aproximadamente 155.000 dólares al narcotráfico. El bus tenía como destino final la ciudad de Santa Cruz.