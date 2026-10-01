Cochabamba: Incendio en Mizque deja un fallecido y varios heridos; aún no se logra controlar el fuego

Un, sector Centro Aguadita, en eldejó unasegún reportes del gobierno municipal.

«De manera preliminar, se reportan personas heridas y una persona fallecida, un hombre de la tercera edad. Según información inicial, se presume que habría perdido la vida en un accidente mientras intentaba sofocar el incendio. Las circunstancias del hecho aún se encuentran en proceso de verificación«, indicó la Alcaldía de Mizque.

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La persona fallecida sería un hombre de la tercera edad que habría sufrido un accidente mientras intentaba ayudar a sofocar las llamas. Las circunstancias de su muerte todavía se encuentran en proceso de verificación.

Asimismo, se reportaron personas heridas durante las labores para controlar el fuego. Desde la zona se solicitó con urgencia una ambulancia para brindar atención médica y trasladar a los afectados.

Comunarios, voluntarios y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) se movilizaron para atender la emergencia, con el apoyo de una ambulancia y una cisterna. Los incendios continúan afectando diferentes sectores del municipio de Mizque.