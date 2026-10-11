Comcipo considera que el Gobierno aún tiene tiempo para reivindicarse con la población boliviana

El principal dirigente cívico de Potosí afirma nadie tiene una “varita mágica”, pero que el mandatario del país y sus ministros deben dar certidumbre a la población

Por David Maygua

Fuente: El Deber

El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira aún está a tiempo para reencaminar sus pasos y generar certidumbre en el pueblo boliviano, dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez.

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A 11 meses de la gestión gubernamental, el líder cívico mencionó que predominaron más los desaciertos que los aciertos.

«Si bien ese tiempo no es suficiente, en comparación a los 20 años del régimen del MAS que nos llevó a una debacle económica, crisis social y de confrontación, consideramos que el gobierno de Paz Pereira está a tiempo para reencaminar sus pasos y esperamos que, a mitad de su gestión, se vean algunas luces y una forma de cambiar al país, con una política progresiva pensando siempre en el bienestar de los bolivianos», declaró Pérez en un contacto con EL DEBER.

El dirigente cívico mencionó que nadie tiene una “varita mágica”, pero que el mandatario y sus ministros tienen el desafío de dar certidumbre y credibilidad para que el pueblo boliviano pueda confiar en la democracia y en otra línea política que no sea el masismo.

Advirtió que, de lo contrario, se vendrán “días negros” porque existe descontento entre la población rural y citadina con las medidas económicas del Gobierno.

«Si este descontento no para en las próximas semanas, no vemos que el gobierno del presidente Rodrigo Paz termine su mandato», afirmó Pérez.

Mientras el presidente Paz se muestra optimista porque considera que el 2027 será el año de la reactivación económica del país, con el ingreso gradual de créditos comprometidos por organismos internacionales.

Paz Pereira aseguró que fueron “duros y difíciles” los primeros 11 meses de su Gobierno.

Pero, «Dios mediante, este año se ordena la casa y el próximo año va a empezar a reactivarse todo con la platita que va llegar”, expresó el mandatario, que estuvo ayer de visita por Tarija para la firma de priorización del convenio interinstitucional del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Fuente: El Deber