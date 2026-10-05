Conductor de cisterna denuncia robo de más de Bs 430.000 en Caranavi

Juan Marcelo Gonzáles

Un conductor de una cisterna denunció el robo de más de Bs 430.000 en el municipio de Caranavi, dinero que estaba relacionado con recursos destinados al traslado y carga de diésel.

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De acuerdo con la denuncia, el conductor había viajado hasta Mapiri para realizar la entrega de combustible y, durante su retorno hacia La Paz, hizo una parada en un local de bebidas alcohólicas en Caranavi, donde habría compartido con varias personas.

Según la parte denunciante, el hombre debía continuar su recorrido para llegar aproximadamente hasta las 18:00, momento en el que tenía previsto realizar la entrega correspondiente. Sin embargo, durante el trayecto habría apagado su teléfono celular alrededor del mediodía.

Sospechan que pudo haber sido dopado

La denuncia señala que, después de consumir bebidas alcohólicas con varias personas, el conductor habría perdido el conocimiento. Al recuperar la conciencia, se habría percatado de que el dinero ya no se encontraba en su poder.

La parte denunciante sospecha que el conductor pudo haber recibido alguna sustancia, aunque esta hipótesis deberá ser establecida mediante la investigación correspondiente.

“Parece que le han dado algo porque hemos visto los videos”, señaló la victima.

Las imágenes del establecimiento mostrarían al conductor compartiendo bebidas con otras personas. Según el relato, en determinado momento habrían cerrado la cortina del lugar y permanecido reunidos cuatro individuos.

El dinero era para operaciones relacionadas con diésel

El monto sustraído superaría los Bs 430.000 y, según la denuncia, correspondía a recursos vinculados con el traslado y carga de diésel.

La parte denunciante explicó que el dinero fue entregado en efectivo debido a que en el lugar donde se realizó la operación no existía una entidad bancaria disponible.

“Casi le han dado medio millón” en efectivo, señaló el denunciante al explicar cómo se realizó la entrega del dinero.

Piden esclarecer el robo

El caso ya es motivo de investigación para establecer qué ocurrió durante las horas en las que el conductor permaneció en el establecimiento y determinar cómo desapareció el dinero.

La parte denunciante pidió que se revisen las cámaras de seguridad, se identifique a las personas que estuvieron con el conductor y se establezca si tuvieron participación en la desaparición de los recursos.

Por ahora, se espera que las investigaciones determinen las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad de quienes pudieran estar involucrados.