¿Cuáles son los desafíos que el presidente Paz considera que tiene ahora el fiscal Urioste?

El presidente Rodrigo Paz lideró este lunes un acto en el Palacio de Gobierno para reconocer al nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, que fue electo por la Asamblea Legislativa en reemplazo del ahora exfiscal encarcelado, Róger Mariaca

Fuente: El Deber

Por Lourdes Molina Rea

La mañana de este lunes, el presidente Rodrigo Paz le planteó al nuevo fiscal General del Estado, José Armando Urioste, cuatro desafíos durante su gestión. Esto en el marco del acto de su reconocimiento, que se llevó a cabo en el Palacio Quemado.

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«Permítame establecer, doctor Urioste, con toda humildad y respeto a la institución, pero creo que usted tiene varios desafíos, pero yo veo cuatro muy claros», lanzó el presidente y detalló:

1.- Recuperar la institucionalidad, «que las decisiones del Ministerio Público vuelvan a fundamentarse exclusivamente en la ley».

2.- Recuperar la credibilidad para que el ciudadano pueda confiar en que una denuncia será investigada sin preguntar quién tiene poder o influencia.

3.- Garantizar la independencia para que ni el Gobierno, ni los partidos, ni intereses económicos, ni organizaciones criminales puedan controlar una investigación.

4.- Iniciar un proceso de transición para preparar institucionalmente al Ministerio Público para la transformación profunda de Bolivia.

Luego el presidente pidió «garantizar la independencia, ni gobierno, ni partidos, ni intereses económicos, ni organizaciones criminales deben controlar una investigación para perseguir».

3.- Asimismo, Paz remarcó que la Fiscalía «no debe usarse para perseguir, sino para generar el cumplimiento de la ley y a partir de ello fortalecer la justicia».

4.- Y cuarto, finalizó el primer mandatario, «iniciar una transición, preparar institucionalmente el Ministerio Público para la transformación profunda que Bolivia necesita».