Debate presidencial: Lula acusa a Flávio Bolsonaro de “lamer las botas” de Trump

A dos días de la segunda vuelta, Lula afirmó que Bolsonaro estaba detrás de la decisión de su aliado Trump de imponer hace unos meses aranceles del 25 % sobre las importaciones brasileñas.

Fuente: Unitel – EFE

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes durante el debate electoral a su rival Flávio Bolsonaro de “lamer las botas” del líder estadounidense Donald Trump.

A dos días de la segunda vuelta, Lula afirmó que Bolsonaro estaba detrás de la decisión de su aliado Trump de imponer hace unos meses aranceles del 25 % sobre las importaciones brasileñas, una acusación recurrente que el senador ultraderechista ha negado repetidas veces.

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“Pero yo no me quedé preocupado; si Trump no quiere comprar de Brasil, voy a vender a otros lugares”, dijo el mandatario en el debate de la cadena Globo, en referencia a la apertura durante su mandato de cientos de nuevos mercados para los productos del país.

El presidente añadió que Brasil “nunca exportó tanto” como en la actualidad y mencionó que el superávit comercial se elevó hasta los 85.000 millones de reales (unos 17.200 millones de dólares).

Por otro lado, Bolsonaro acusó a Lula de “masacrar” al sector agrícola debido a las altas tasas de interés y recordó que su rival dijo recientemente que los agricultores se deberían “arrodillar” ante él por todo lo que ha invertido su Gobierno.

“¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?”, preguntó el senador.

El líder progresista respondió que Bolsonaro “memoriza pero no aprende” y que durante su Gobierno el sector obtuvo más recursos que en el del padre del candidato, el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, frente al 45 % de Lula, y las últimas encuestas electorales dibujan un escenario muy ajustado de cara a la segunda vuelta de este domingo, con ambos candidatos en empate técnico.