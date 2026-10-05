Defensa Civil coordina despliegue del SAR-FAB y la Armada para reforzar atención de incendios en Cochabamba

El apoyo se concentra en Mizque y Quillacollo, tras la solicitud de la Gobernación de Cochabamba. En Mizque se reportó una persona fallecida y dos heridas; la evaluación de daños continúa.

Fuente: Prensa 𝗠𝗶𝗻isterio de 𝗗𝗲𝗳ensa

El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su representación departamental en Cochabamba, coordina el despliegue de capacidades de las Fuerzas Armadas para reforzar las tareas de atención, control y mitigación de incendios forestales registrados en los municipios de Mizque y Quillacollo.

La Gobernación de Cochabamba solicitó apoyo urgente para la atención de los incendios registrados en la comunidad de Kinsa Chata, en Mizque, y en la comunidad de Potreros, en Quillacollo. A partir de esta solicitud, Defensa Civil realizó las coordinaciones correspondientes con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el desplazamiento de personal especializado.

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En Mizque se dispuso el desplazamiento del grupo SAR-FAB de la Fuerza Aérea Boliviana, mientras que el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB) fue considerado para reforzar las operaciones en Quillacollo.

De acuerdo con el reporte preliminar de Defensa Civil, el incendio registrado el 4 de octubre, aproximadamente a las 18:30, en el sector Centro Aguadita Kinsachata, dejó una persona fallecida y dos personas heridas. La información disponible establece que se trata de un comunario de la zona; la evaluación de los daños y la cuantificación de las familias afectadas continúan en proceso.

Como parte de la respuesta, un helicóptero se desplaza hacia Cochabamba para incorporarse a las operaciones en Mizque. Una vez instalado el sistema Bambi Bucket, se prevé su incorporación a las tareas aéreas de control y mitigación del incendio desde la tarde de este lunes.

Defensa Civil mantiene la coordinación con la Gobernación de Cochabamba, los gobiernos municipales y las unidades militares para identificar las necesidades de la emergencia y gestionar las acciones de respuesta conforme a la normativa vigente y a las capacidades disponibles.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Defensa Civil, continuará realizando el seguimiento de la emergencia y reforzará las acciones de respuesta en coordinación con las autoridades territoriales.