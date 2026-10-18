Disturbios en la marcha por el séptimo aniversario del estallido social en Chile: al menos 29 detenidos

Carabineros detuvo a 29 personas este domingo en Santiago de Chile durante la marcha por el séptimo aniversario del estallido social, luego de que un grupo de encapuchados atacara a agentes con objetos contundentes y bombas molotov. Los incidentes ocurrieron en una movilización que reunió a miles de personas para recordar a las víctimas de la revuelta de 2019 y reclamar por demandas sociales aún pendientes.

El contingente policial comenzó su despliegue preventivo a las 10:00 en la explanada de Plaza Baquedano. Hacia las 13:00, un grupo de entre 2.500 y 2.800 personas inició una marcha pacífica por la avenida Bernardo O’Higgins.

La convocatoria fue organizada por organizaciones sociales y estudiantiles en Plaza Italia. Los asistentes recordaron a la treintena de personas que murió durante el estallido y a los miles de heridos que dejó la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la ONU.

La conmemoración coincidió con un deterioro de la valoración pública sobre la revuelta. Un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo indicó que el 64% de los consultados considera negativo para el país lo ocurrido, siete puntos más que en 2024, mientras que una encuesta de Criteria señaló que el 68% cree que las demandas que originaron las protestas continúan sin resolverse.

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El ministro de Seguridad Martín Arrau, única autoridad que se refirió al aniversario, habló este domingo en el canal TVN sobre la lectura del Gobierno de José Antonio Kast. “La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país”, afirmó.

El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, el general inspector Manuel Cifuentes, describió el recorrido que siguió la movilización antes de los incidentes. “Con el correr de su desplazamiento, derivó en que individuos encapuchados se ubicaran a la vanguardia y comenzaran a atacar a carabineros con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov”, sostuvo.

Cifuentes indicó que las detenciones correspondían a distintos delitos. Uno de los arrestados fue acusado de portar y lanzar un artefacto incendiario contra funcionarios policiales; otro fue detenido por un robo con violencia en un local comercial y un tercero por vandalizar cámaras de seguridad pública instaladas en la Alameda.

El general inspector también se refirió a la situación de los efectivos afectados durante el operativo. “Tenemos algunos carabineros lesionados en su rostro producto de la activación de un elemento pirotécnico”, dijo, y añadió que varios no habían acudido al Hospital de Carabineros porque esperaban que se restableciera el orden público.

El despliegue policial continuaba en el centro de Santiago y Carabineros no descartó nuevas detenciones. La autoridad no había otorgado autorizaciones para realizar la manifestación.