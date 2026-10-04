En Arque, la IV Feria Productiva Tradicional e Integral reúne a más de 60 expositores

En este municipio, destacan los tejidos; además, se cultivan verduras, hortalizas, papa y otros productos que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria del departamento.

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Fuente: Opinión

Hubo desde producción agrícola, hasta tejidos y música autóctona. Más de 60 expositores de rubros como gastronomía, agricultura, artesanía y otros se reunieron este sábado en la IV Feria Tradicional e Integral Productiva, desarrollada en la plaza principal del municipio de Arque.

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En representación del Gobernador de Cochabamba, el secretario de Desarrollo Productivo, Oscar Casillas, participó de la actividad destacando la vocación productiva que tiene el municipio donde se cultivan verduras, hortalizas, papa y otros productos que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria del departamento.

En la oportunidad, el Secretario de Desarrollo Productivo entregó un lote de herramientas, plantas y otros incentivos para premiar a los ganadores que expusieron sus productos en la Feria donde también tocaron grupos autóctonos revalorizando nuestras costumbres y tradiciones culturales.

El alcalde de Arque, Marcelino Cruz, agradeció el apoyo del Gobierno Departamental y aseguró que, año que pasa, la Feria se convierte en un referente y espacio para que los comunarios expongan sus productos con precios directamente del productor al consumidor.