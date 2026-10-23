En Libre sienten “vergüenza, bronca y rabia por López” y piden rechazar el transfugio “porque es corrupción”

«(EE.UU.) va a seguir presentando más listas; esto ha empezado”, afirma el exlegislador.

Fuente: DTV

El secretario general de la alianza Libre, Luis Vázquez, señaló que en Libre se siente “vergüenza, bronca y rabia” tras conocer que el diputado de su alianza Rafael López encabeza la lista de 15 personas desvisadas por Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Es una profunda vergüenza (López en lista) (…) es triste ver que López encabeza lista desvisados (…) (López) ha utilizado el voto en beneficio propio”, señaló en una entrevista con DTV.

Vásquez hizo un llamado a los partidos políticos a rechazar el transfugio: “Convocamos a rechazar el transfugio, es corrupción”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, Vásquez recordó que el diputado López se opuso a investigar caso narcomaletas, sin embargo, se conformó y fue López quien habría designado gente para investigar el caso y, posteriormente, elevaron un informe que fue «gracioso, ya que no había responsabilidades».

Entre otras cosas, refirió que Nadia Beller denunció que el gobierno pagaba $us 5.000 a parlamentarios, situación que les preocupó y posteriormente el presidente Rodrigo Paz dijo que haría acuerdos con parlamentarios y no con líderes políticos.

Ante esto, Vásquez indicó que el transfugio es el «cáncer que genera corrupción en el país».

Volviendo al tema de los desvisados, donde López está primero, Vásquez dijo que no hay violación a la soberanía, porque recuerda que Bolivia es parte del Escudo de las Américas.

El diputado López habría pedido audiencia a la embajada de EEUU en La Paz para conocer los motivos de ser desvisado; pero el secretario general de Libre lo consideró «un chiste».

La alianza Libre tiene dos bancadas: una de Lissa Claros, que tiene el respaldo de Jorge Tuto Quiroga, y la otra de Rafael López, que no tiene apoyo de Tuto, pero tras el desvisado, otro diputado podría asumir el lugar de López. Ante esto, Vásquez dijo que no le preocupa que el Gobierno reconozca a esta bancada.

“No me preocupa que el Gobierno siga cometiendo errores (…) Gobierno da pegas aquí y allá a diputados libres”, manifestó.

Vásquez señaló que se tiene conocimiento de que “cada cierto tiempo” EEUU va a presentar más listas. “Esto ha empezado”, dijo y dejó claro que es responsabilidad de cada persona.