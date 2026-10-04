En medio de resguardo policial, trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí

El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, debe cumplir detención preventiva de seis meses en el penal de Cantumarca, en Potosí, por dos investigaciones en su contra.

Fuente: Unitel

Uno de los abogados de la exautoridad confirmó a Unitel que se realizó este traslado de su defendido.

Pasadas las 22:00 de este domingo, el c ontingente policial apostado en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto realizó el traslado del exfiscal general del Estado , Roger Mariaca, quien debe cumplir detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.

Este domingo, el juez cautelar determinó seis meses de detención preventiva para Roger Mariaca por presunta legitimación de ganancias ilícitas en el recinto penitenciario de Cantumarca.

Mientras que la noche de este sábado, en el marco del caso de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, el juez cautelar determinó detención preventiva por seis meses para Mariaca en el penal potosino.

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles junto Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, en el aeropuerto de Viru Viru. Ambos fueron trasladados hasta las oficinas de la Felcn de El Alto.

También fueron aprehendidos el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de la Policía, Rubén Aparicio. Los cuatro recibieron detención preventiva y fueron enviados a diferentes cárceles del país.

Este domingo antes de las 14:00, Zeballos llegó a la cárcel de El Abra, Cochabamba; y Aparicio ya ingresó a Chonchocoro, que está en el municipio paceño de Viacha. En tanto, El traslado de Irusta está previsto para las 16:00 al recinto de Patacamaya, que está ubicado en la carretera a Oruro.