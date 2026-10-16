Envían a Palmasola a colombiano hallado con armas, oro y medio millón de dólares

Durante los operativos posteriores al crimen de Johan Guzmán Parada, los policías allanaron un condominio y encontraron al colombiano con armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama, joyas, oro y medio millón de dólares

El colombiano fue hallado con lingotes de oro y más de medio millón de dólares

Fuente: El Deber

Por Ariel Melgar Cabrera

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Un ciudadano colombiano de 42 años fue enviado con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, mientras que su pareja deberá permanecer 90 días bajo la misma medida, dentro de una investigación por tráfico de armas y legitimación de ganancias ilícitas que se activó tras el asesinato de Johan Guzmán Parada en la zona del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal Gary Flores informó que la Justicia dispuso ambas medidas cautelares después de que el Ministerio Público expusiera elementos para sustentar la probabilidad de autoría de la pareja en los delitos investigados. El extranjero se abstuvo de declarar y ejerció su derecho constitucional a guardar silencio.

Durante los operativos posteriores al crimen de Johan Guzmán Parada, los investigadores allanaron un condominio y encontraron al colombiano con armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama, joyas, oro y una suma de dinero que, según los datos preliminares, supera el medio millón de dólares. La Fiscalía aún debe establecer la procedencia de esos recursos.

Flores explicó que se secuestraron teléfonos celulares cuyos contenidos serán sometidos a pericias. Esos análisis, señaló, podrían aportar información sobre el origen del dinero y otros aspectos de la investigación.

Pese a que el caso se originó a partir de las pesquisas por el asesinato de Guzmán, ocurrido el 13 de octubre en un taller mecánico de la zona del Zoológico Municipal de Santa Cruz, el fiscal aclaró que hasta el momento no existen indicios documentales que vinculen directamente al colombiano Carlos V. R. con ese hecho.

Tampoco se ha establecido un nexo con la organización criminal atribuida a Sebastián Marset. Flores indicó que esa posibilidad deberá ser evaluada a partir de los resultados de las diligencias pendientes.

El fiscal añadió que aún se debe verificar, mediante requerimientos a la Dirección General de Migración, si el extranjero ingresó legalmente a Bolivia. Aunque el investigado habría manifestado que se dedicaba a la veterinaria, esa actividad tampoco fue respaldada hasta ahora con documentación objetiva, según la autoridad.

La investigación continúa para determinar el origen del dinero, la procedencia del armamento y la posible participación de otras personas, además de esclarecer si existe alguna conexión entre los hallazgos y el asesinato de Johan Guzmán.