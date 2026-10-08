Evista advierte con cercar Santa Cruz si se aprueba la ley antibloqueos

El dirigente evista del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, rechazó el proyecto de ley antibloqueos y advirtió que, si la norma es aprobada, impulsarán medidas de presión contra Santa Cruz y su gobernador, Juan Pablo Velasco.

Choque afirmó que la propuesta legislativa busca limitar la capacidad de movilización de los sectores sociales y consideró que constituye una advertencia para quienes recurran a protestas y bloqueos.

«Es un mensaje para nosotros, para que no nos movilicemos», afirmó el dirigente este jueves.

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Sin embargo, sostuvo que la eventual aprobación de la norma podría generar una respuesta de los sectores afines al expresidente Evo Morales. Entre las medidas que planteó mencionó el cerco a Santa Cruz y acciones destinadas a provocar la destitución del gobernador.

“Si aprueban, hay que convocar, cercar Santa Cruz y listo, que le destituyan a su aliado, en este caso, al gobernador de Santa Cruz. Hay que buscar estrategias también”, afirmó.

Sus declaraciones se producen mientras el proyecto de ley que busca garantizar la libre transitabilidad continúa su trámite en la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia aprobó inicialmente la propuesta, aunque su tratamiento fue posteriormente sujeto a reconsideración.

La advertencia se suma a un escenario de creciente tensión política. Sectores afines a Morales anunciaron movilizaciones después del 13 de octubre si el Gobierno no atiende sus demandas, mientras dirigentes cívicos de Santa Cruz mantienen un plazo hasta el 10 de octubre para que el Ejecutivo responda a sus demandas departamentales.

Hasta el momento, Choque planteó la posibilidad de estas acciones como una respuesta ante una eventual aprobación de la ley. No informó sobre una convocatoria formal ni una fecha para un eventual cerco a Santa Cruz.