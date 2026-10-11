Evo afirma que el Trópico cuenta con nueve regimientos militares

Morales habló sobre la presencia institucional del Estado en el Trópico de Cochabamba y la percepción de seguridad ciudadana.

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales rechazó las afirmaciones de que el Trópico de Cochabamba carece de presencia estatal y aseguró que la región cuenta con nueve regimientos militares distribuidos en sus cinco municipios.

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“Mira, decían públicamente, (en el) Trópico no hay presencia del Estado, (pero es) totalmente falso”, manifestó el exmandatario, que defendió la presencia de las instituciones estatales en esa zona del departamento de Cochabamba.

Morales explicó que los nueve regimientos están distribuidos en los cinco municipios y las seis federaciones del Trópico. Como argumento, comparó la presencia militar de esa región con la de otros territorios del país.

“Mientras un departamento, Beni, que es extensión de territorio más grande que Trópico, apenas cinco regimientos. Aquí, (hay) nueve regimientos”, afirmó.

También se refirió al Chaco tarijeño, una región fronteriza con Paraguay y Argentina que, según indicó, tiene tres municipios y cuatro regimientos militares.

Sin embargo, el exmandatario cuestionó que la presencia de las instituciones estatales garantice necesariamente la seguridad de los habitantes. En particular, expresó sus reparos sobre el desempeño de algunos efectivos policiales.

“Aunque policía es imposible que nos dé seguridad”, declaró. Luego, agregó que existe una diferencia entre los efectivos que cumplen su función y aquellos que, en su criterio, generan desconfianza entre la población.

“Respetamos a algunos policías, pero a algunos hay que cuidarse en vez de que nos cuiden. Es una verdad eso”, sostuvo Morales.

Sus declaraciones plantean una distinción entre la presencia institucional del Estado en el Trópico de Cochabamba y la percepción de seguridad ciudadana, dos aspectos que el exmandatario abordó durante su intervención.

Fuente: La Razón