Fatic vs. 26 de Febrero: choque paceño en octavos de la Simón Bolívar

La Federación Boliviana de Fútbol llevó a cabo el sorteo de llaves y definió a los rivales de los 16 clubes que siguen en carrera y buscan el ascenso a la División Profesional.

Así quedaron las llaves desde octavos a la final. Foto: captura de video

Fuente: Brújula Digital|Premium

Los paceños Fatic de El Alto y 26 de Febrero de Colquiri jugarán una de las llaves de octavos de final de la Copa Simón Bolívar, según el sorteo llevado a cabo este viernes en Santa Cruz de la Sierra.

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Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) definió mediante el azar el futuro de los 16 clubes que consiguieron su clasificación desde la fase de grupos.

Los dos representantes de La Paz que siguen en carrera coincidieron como rivales, eso quiere decir que esa asociación ha asegurado un lugar en cuartos de final.

No hubo ninguna otra coincidencia en el resto de las llaves.

Los cruceños Ciudad Nueva Santa Cruz y Virginia tendrán complicados adversarios, pues les ha tocado enfrentarse a los potosinos Mineros y 10 de Noviembre, respectivamente.

El único club de Pando que sigue en competencia, Chaco FC, se las verá con el representante de Santa Cruz San Juan.

Habrá duelos cochabambinos vs. tarijeños. Por una parte, Unión Tarija vs. Atlético Independiente; por la otra, Deportivo San Martín vs. Tiquipaya.

El también valluno Deportivo Tigres cayó en la llave donde su adversario será el fuerte equipo de Beni Primero de Mayo.

Por último, el chuquisaqueño Atlético Sucre se las verá con el orureño Huanuni.

Para el sorteo, en un bombo (A) fueron acomodados los ganadores de los seis grupos de la fase anterior más los dos mejores segundos; al otro bombo (B) fueron los restantes cuatro segundos más los cuatro mejores terceros.

Los equipos del bombo A serán visitantes en los partidos de ida, o sea definirán las llaves como locales.

Los octavos de final

Mineros (Potosí) vs. Ciudad Nueva Santa Cruz (Santa Cruz)

Unión Tarija (Tarija) vs. Atlético Independiente (Cochabamba)

Deportivo San Martín (Tarija) vs. Tiquipaya (Cochabamba)

Fatic (La Paz) vs. 26 de Febrero (La Paz)

Atlético Sucre (Chuquisaca) vs. Huanuni (Oruro)

Chaco FC (Pando) vs. San Juan (Santa Cruz)

10 de Noviembre (Potosí) vs. Virginia (Santa Cruz)

Deportivo Tigres (Cochabamba) vs. Primero de Mayo (Beni)

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