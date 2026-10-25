Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las elecciones en Brasil: acusa intervención judicial

El candidato perdedor del balotaje en el país vecino aseguró que «es imposible reconocer el resultado en esas condiciones».

eju.tv / Fuente: Biobio / Video: Unitel

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro anunció este domingo que solicitará la anulación de las elecciones que dieron la reelección a Luiz Inácio Lula da Silva, luego de cuestionar una decisión judicial que permitió extender el horario de votación en determinadas zonas del país.

El abanderado del Partido Liberal (PL) acusó una presunta intervención del ministro Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), quien ordenó ampliar el funcionamiento de algunos centros electorales debido a problemas de transporte que dificultaron la llegada de votantes.

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«Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que ocurrieron estos hechos; solicitaremos la anulación de estas elecciones», declaró Bolsonaro, a poco de conocerse los resultados de la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro cuestiona decisión judicial durante las elecciones

El candidato derrotado apuntó contra Zanin, cuestionando que un integrante del Supremo Tribunal Federal interviniera en el desarrollo de la jornada electoral.

«A las 17:01, el ministro Zanin, que no forma parte del Tribunal Superior Electoral, anulando la decisión de los tribunales especializados, prorrogó las elecciones dos horas. Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil», sostuvo.

A su juicio, la medida provocó una «flagrante desigualdad entre los brasileños de diferentes ciudades y estados».

Bolsonaro aseguró que su comando ya tomó contacto con su equipo jurídico para preparar las acciones correspondientes.

«No estamos aquí para jugar. No voy a aceptar que las reglas del juego hayan cambiado sobre la marcha, por culpa de los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal», agregó.

Extensión de la votación provocó controversia en Brasil

La controversia surgió durante la última hora de la jornada electoral, cuando estaba previsto que las urnas cerraran a las 17:00 horas (16:00 HB).

Tanto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como el candidato opositor Flávio Bolsonaro solicitaron extender el horario de votación, aunque por motivos distintos.

La campaña de Lula argumentó problemas en el transporte público, en especial en ciudades como São Paulo y Salvador, donde la escasez de autobuses y las largas esperas dificultaron el desplazamiento de los electores.

Por su parte, el comando de Bolsonaro también había solicitado ampliar el horario en municipios afectados por las lluvias y los bloqueos de carreteras.

Ante este escenario, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó extender la votación hasta las 19:00 horas. Posteriormente, aclaró que la medida solo se aplicaría en aquellos lugares donde las urnas todavía permanecieran abiertas, sin permitir la reapertura de centros que ya habían cerrado.

Pese a que su propia campaña había solicitado una extensión en determinadas localidades, Bolsonaro cuestionó la intervención judicial y anunció que recurrirá a la justicia para intentar anular los resultados de la segunda vuelta.

La polémica se produce después de que Lula consiguiera imponerse en la segunda vuelta presidencial, superando el 50% de los sufragios según los resultados parciales difundidos por el Tribunal Superior Electoral.

Con ello, el mandatario logró revertir el resultado de la primera vuelta y asegurar un nuevo período en la presidencia de Brasil.