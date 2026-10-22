Gobierno dice que narcotráfico no tendrá oficina en el Estado

“El gobierno de Rodrigo Paz Pereira no va a dar ninguna protección ni blindaje para absolutamente nadie, la administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado, estamos trabajando para desarticular esas estructuras a tiempo completo”, declaró este jueves el portavoz, José Luis Gálvez.

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Este jueves, el gobierno estadounidense volvió a publicar una lista de personas a las que se suspendió la visa de ingreso a su país. Es la segunda nómina que publica.

Según el vocero, la lista coincide con investigaciones que están realizando y por tanto se verán resultados de esas pesquisas, aunque no mencionó quiénes están siendo investigados.

El pasado 28 de septiembre, EEUU publicó una lista de 13 nombres de autoridades y exautoridades. El principal nombre que destacó fue el del entonces fiscal general, Róger Mariaca, quien luego de 48 horas de publicada la nómina fue aprehendido, procesado, detenido y encarcelado, junto con exfiscales subordinados suyos.

“Estamos coordinando con los gobiernos amigos, todos los casos están siendo investigados y estamos a la espera de complementación de información al respecto”, dijo Gálvez cuando le consultaron sobre el avance de investigaciones de la primera lista.

Para el Gobierno, la lista y los nombres significan una información “muy relevante” y confirman varias “líneas de investigación” que se abrieron en este tiempo, pese a que no hay resultados de aprehensiones más que en el caso de Mariaca y otros dos fiscales.

De los 28 nombres publicados hasta el momento, ocho son jueces, ex jueces, magistrados judiciales o exmagistrados. Asimismo, hay ocho fiscales y exfiscales, de tal modo que el 54,1% de las nóminas son autoridades judiciales.