Gobierno dice que narcotráfico no tendrá oficina en el Estado

De los 28 nombres publicados hasta el momento, ocho son jueces, ex jueces, magistrados judiciales o exmagistrados. Asimismo, hay ocho fiscales y exfiscales.
A tiempo de agradecer la nueva lista de personas con visado restringido el Gobierno, dijo que aquellas personas que tengan cuentas con la justicia no pueden tener oficinas dentro el Estado, en clara alusión a los funcionarios estatales que están incluidos en las dos listas que publicó el Gobierno de EEUU.
“El gobierno de Rodrigo Paz Pereira no va a dar ninguna protección ni blindaje para absolutamente nadie, la administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado, estamos trabajando para desarticular esas estructuras a tiempo completo”, declaró este jueves el portavoz, José Luis Gálvez.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Este jueves, el gobierno estadounidense volvió a publicar una lista de personas a las que se suspendió la visa de ingreso a su país. Es la segunda nómina que publica.
Según el vocero, la lista coincide con investigaciones que están realizando y por tanto se verán resultados de esas pesquisas, aunque no mencionó quiénes están siendo investigados.
El pasado 28 de septiembre, EEUU publicó una lista de 13 nombres de autoridades y exautoridades. El principal nombre que destacó fue el del entonces fiscal general, Róger Mariaca, quien luego de 48 horas de publicada la nómina fue aprehendido, procesado, detenido y encarcelado, junto con exfiscales subordinados suyos.
“Estamos coordinando con los gobiernos amigos, todos los casos están siendo investigados y estamos a la espera de complementación de información al respecto”, dijo Gálvez cuando le consultaron sobre el avance de investigaciones de la primera lista.
Para el Gobierno, la lista y los nombres significan una información “muy relevante” y confirman varias “líneas de investigación” que se abrieron en este tiempo, pese a que no hay resultados de aprehensiones más que en el caso de Mariaca y otros dos fiscales.
De los 28 nombres publicados hasta el momento, ocho son jueces, ex jueces, magistrados judiciales o exmagistrados. Asimismo, hay ocho fiscales y exfiscales, de tal modo que el 54,1% de las nóminas son autoridades judiciales.