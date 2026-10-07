Santa Cruz: Hallan 20.000 litros de gasolina escondidos en un surtidor de El Tinto

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto de la Felcn y la ANH, que derivó en la aprehensión de varias personas.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Una cisterna con 20.000 litros de gasolina fue encontrada escondida en un surtidor ubicado en la zona de El Tinto, a unos 75 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El operativo fue encabezado por la Dirección Departamental de Sustancias Controladas y permitió detectar el vehículo cisterna que contenía el combustible y que permanecía oculto dentro de las instalaciones del surtidor.

Como resultado de la intervención, varias personas fueron aprehendidas y quedaron bajo investigación para determinar su posible responsabilidad en el almacenamiento del combustible.

La administración del surtidor, por su parte, aún no habría podido justificar por qué los 20.000 litros de gasolina no estaban siendo comercializados, pese a encontrarse almacenados en el lugar.

El hallazgo se produjo en la zona de El Tinto, donde las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la procedencia del combustible y las circunstancias en las que fue almacenado.