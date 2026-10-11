Iglesia católica recuerda a las familias que “la misión empieza por casa”

Monseñor Gómez llamó a aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez, sin permitir que las circunstancias materiales condicionen la fidelidad al Evangelio

Por Lourdes Molina Rea

Fuente: El Deber

En octubre, mes de los misioneros, monseñor Juan Gómez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz, resaltó la importancia de las familias en la sociedad recordando que «la misión empieza en casa».

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El Obispo auxiliar explicó que el traje de fiesta de la parábola representa una fe que se manifiesta en las obras y en la manera de responder cotidianamente a Dios. Seguir a Jesús, sostuvo, implica renunciar a uno mismo, cargar con la propia cruz y asumir las responsabilidades personales y comunitarias, sin buscar aplausos ni reconocimiento.

En el contexto del Mes de las Misiones, recordó que la tarea evangelizadora no se limita a octubre, sino que se vive durante todo el año, comenzando por la familia y el entorno cercano. Al compartir su experiencia de las confirmaciones celebradas el sábado en la comunidad de Basilio, destacó la importancia de vivir la fe con convicción, incluso en medio de las dificultades. «La misión empieza por casa: primero yo, mi familia, mi entorno«, afirmó el religioso.

Fuente: El Deber