Inauguran módulo educativo para beneficiar a más de 850 niños en Santa Cruz

Ximena Rodriguez

El alcalde del municipio de Santa Cruz, Manuel Saavedra entregó el módulo educativo Domingo Savio en el barrio Independencia del Distrito Municipal N.º 9, alcanzando la tercera infraestructura de este tipo consolidada durante su gestión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad municipal destacó la importancia de la obra al señalar que «los niños vuelven a pasar clases, vuelven a aprender, vuelven a sembrar futuro», resaltando que la infraestructura ya beneficia a algo más de 850 estudiantes.

La obra pone fin a meses en los que los alumnos debieron formarse en una pequeña escuela contigua sin las condiciones requeridas. Saavedra detalló que el edificio cuenta con mobiliario, pizarras acrílicas, ventiladores, todo lo que requiere una unidad, aclarando además que la entrega del inmueble se realizó inmediatamente después de concluir los trabajos para que los escolares no perdieran días de clase.

Reconocimiento al esfuerzo estudiantil

Durante el acto de inauguración, la máxima autoridad edil decidió involucrar de manera directa a la comunidad estudiantil de los diferentes niveles del ciclo primario.

«Quiero que me acompañen los mejores alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto», expresó Saavedra al momento de tocar el timbre oficial de reapertura en el patio principal de la unidad educativa.