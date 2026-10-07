Incautan en Paraguay unos 53 kilos de cocaína ocultos en un camión proveniente de Bolivia

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) incautó este miércoles casi 53 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión de transporte de mercancías que volvía al país proveniente de la ciudad boliviana de Santa Cruz.

Fuente: https://www.swissinfo.ch

En un comunicado, la Senad indicó que sus agentes interceptaron al camión en una carretera de la localidad de Remansito, ubicada en el departamento de Presidente Hayes (oeste), a unos 25 kilómetros de la capital del país, Asunción.

El alijo, compuesto por 51 paquetes de pasta base y clorhidrato de cocaína con un peso de 52,9 kilos, estaba oculto en la cabina del vehículo, detalló la nota.

Durante el procedimiento fue detenido el conductor del camión, un sujeto de nacionalidad paraguaya.

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El detenido trabaja para una empresa de transporte que habría llevado una «carga lícita hasta Bolivia» y, posteriormente, habría aprovechado su regreso con el camión vacío para «introducir el cargamento de drogas al territorio paraguayo», según datos de la investigación.

La Senad aseguró que la cocaína tenía como destino el abastecimiento de focos de microtráfico en el departamento Central y que su valor en el mercado sería de unos 350.000 dólares.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo a la prensa que la institución ya manejaba información sobre envíos de entre 50 y 100 kilos de cocaína desde Bolivia a Paraguay, una modalidad usada por los grupos criminales para que, en caso de una incautación, la pérdida no sea «muy grande». EFE

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