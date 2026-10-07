Industriales exigen diálogo tripartito sobre un eventual incremento salarial para el 2027

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, señaló que el Gobierno prevé abrir una negociación salarial al inicio de 2027.

Fuente: Unitel

Sostuvo que las tres partes tienen que ponerse de acuerdo para que pueda haber un incremento salarial, y no decretarlo como ocurrió la última ocasión, ni imponerlo como pasó durante las gestiones pasadas.

“Para que haya un incremento salarial o cualquier tipo de negociación, tiene que cumplir el gobierno con lo que manda la Organización Internacional del Trabajo, que es juntar empleador, empleado y Gobierno”, manifestó el empresario.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Eduardo Iriarte, indicó que para tratar un eventual incremento salarial para la gestión 2027 se debe realizar una reunión tripartita.

“En el caso de que fuera a haber un incremento salarial, no decretarlo como se hizo la última vez, y no hacerlo como lo hicieron los 20 años los del gobierno del MAS, de decir, esto es y aguántense y apriétense. Yo creo que esto tiene que ser un diálogo tripartito”, indicó.

Iriarte explicó que si se impone un incremento alto, los empleadores no podrán pagar los sueldos, aumentando el desempleo.

“Es muy complejo, yo le diría que lo que estamos tratando de hacer es no cerrar el año en rojo. Creemos que tenemos que hablarlo, tenemos que verlo”, sostuvo.

Por su parte, el gerente de la Cámara de Exportadores (Camex), Mario Rojas, señaló que están analizando con las diferentes empresas asociadas para tomar una posición oficial al tratarse de un tema delicado y complejo para el sector.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, reflejó que el Gobierno prevé abrir una negociación salarial al inicio de 2027 al considerar necesario un incremento para que las familias puedan mantener su poder adquisitivo.