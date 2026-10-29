Jhonny Fernández: tres veces alcalde, dos candidaturas presidenciales y 180 días de detención preventiva

El exalcalde Jhonny Fernández, hijo de Max Fernández, empresario que alcanzó notoriedad nacional por su vínculo con la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y su incursión en la política, pasó de estar al frente del municipio de Santa Cruz de la Sierra a ser candidato presidencial y terminó como detenido preventivo en el penal de Palmasola por un presunto delito de malversación de fondos.

La carrera de Fernández estuvo influenciada por la trayectoria de su padre, quien también fundó el partido político Unión Cívica Solidaridad (UCS), con el que Jhonny ganó en tres ocasiones la Alcaldía cruceña.

Tres veces alcalde

La primera vez que logró hacerse con la silla edil de Santa Cruz de la Sierra fue en 1995, cuando la UCS obtuvo el 46,82% de los votos, frente al 33,48% del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En 1999, fue reelegido al alcanzar el 34,8% de los votos, frente al 34% del MNR.

La tercera vez que ejerció como alcalde de ese municipio fue en 2021, después de 26 años. En esa ocasión, obtuvo el 35,41% de los votos y superó por un estrecho margen a Gary Añez, de Comunidad Autonómica, quien consiguió el 34,72%.

Dos veces candidato presidencial

Sin embargo, sus aspiraciones políticas no se limitaron al ámbito local. Fernández intentó llegar a la Presidencia en dos ocasiones: primero, en las elecciones de 2002 y, posteriormente, en las de 2025, cuando señaló que “tenía a la dupla ganadora”.

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En 2002 obtuvo alrededor del 5,5% de los votos, un resultado que le permitió mantener presencia política, pero no convertirse en una alternativa nacional de primer orden. En esa ocasión, Fernández eligió a Marlene Fernández del Granado como su acompañante de fórmula para la Vicepresidencia. Quedó en el sexto lugar en las elecciones nacionales de ese año.

Más de dos décadas después, Fernández volvió a postularse en las elecciones generales de 2025. En esa ocasión, el resultado fue mucho más adverso que en 2002, ya que apenas consiguió el 1,67% de los votos.

Durante esos comicios, Fernández registró su candidatura junto con Felipe Quispe Laura, dirigente gremial de El Alto, pero este último quedó inhabilitado de la contienda electoral.

Tras la inhabilitación de su candidato a la Vicepresidencia, Fernández mantuvo en suspenso la identidad de su futura acompañante de fórmula, que fue presentada tres días antes de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. El 13 de agosto, presentó a Rosa Huanca Pérez como candidata a la Vicepresidencia en reemplazo de Quispe.

“Todas las organizaciones sociales hicieron sus asambleas, aquí no vemos color político y no se eligió a la acompañante de fórmula porque tenga militancia política, sino porque tiene el respaldo de las organizaciones como el Conamaq, Bartolina Sisa, Tupac Katari, Campesinos de Bolivia, gremiales, transportistas, técnicos profesionales, centrales agrarias”, manifestó Fernández en esa ocasión.

Denuncia en su contra

Tras su postulación a la Presidencia del Estado, la etapa más compleja de su carrera política comenzó a perfilarse en febrero de 2026, cuando se inició una investigación por presuntas irregularidades en obras de pavimentación.

La denuncia apuntaba a un posible daño económico cercano a los 870.000 dólares. El caso fue impulsado a partir de una denuncia del entonces concejal —hoy alcalde— Carlos Manuel “Mamén” Saavedra, quien solicitó una auditoría de los proyectos.

El 26 de febrero, una jueza dispuso su detención preventiva por 100 días en Palmasola, por presuntos delitos relacionados con la conducta antieconómica y el incumplimiento de deberes.

Sin embargo, el 13 de marzo, una sala penal sustituyó esa medida por la detención domiciliaria, una fianza de Bs 500.000, arraigo y otras restricciones. Fernández pudo continuar en funciones mientras se desarrollaba la investigación.

Detención preventiva por 180 días

Siete meses después, la Justicia determinó la detención preventiva de Fernández por 180 días por la presunta comisión del delito de malversación de fondos, relacionado con recursos municipales que debían financiar 17 obras públicas.

El monto investigado asciende a Bs 191 millones, destinados a proyectos que quedaron inconclusos o no llegaron a ejecutarse, de acuerdo con los antecedentes de la denuncia. Por este caso, la Justicia convocó a Fernández a una audiencia el 27 de octubre. Sin embargo, el exalcalde no se presentó, por lo que fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de aprehensión en su contra.

Ante su inasistencia, la Policía Boliviana desplegó un operativo de búsqueda durante la tarde del 27 de octubre y la mañana del 28, cuando finalmente fue aprehendido en instalaciones de Fundamax, institución que preside en Santa Cruz de la Sierra.

Ese mismo día fue trasladado al Palacio de Justicia para cumplir con su audiencia de medidas cautelares. En ella, la Justicia ordenó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

Este 29 de octubre, el exalcalde pasó su primera noche en el recinto penitenciario.