Kast decretó zona de catástrofe el este de Santiago de Chile tras un torrente que arrastró vehículos y dejó al menos seis heridos

Fuente: Infobae.com

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el jueves el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, después de que un torrente de agua arrastrara vehículos y un colectivo por calles con pendiente de la capital. La emergencia dejó seis heridos y daños en viviendas, centros de salud y otras infraestructuras.

“Como resultado de la información levantada (…) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, anunció Kast.

El agua y el barro alcanzaron inmuebles y afectaron el servicio de urgencias de una clínica, de acuerdo con informes de la prensa local. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó durante la tarde sobre el impacto del temporal en viviendas de la zona.

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El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sobrevoló el área afectada e informó que entre los seis lesionados hay un niño de un año con una fractura. La autoridad atribuyó de forma preliminar el torrente a la obstrucción de dos ductos.

Codina también vinculó la magnitud de la emergencia con el incendio del verano pasado en el sector precordillerano, que eliminó la vegetación que contribuía a sostener el terreno. Videos difundidos en redes sociales mostraron a automóviles atrapados en el caudal y a un colectivo del transporte público rodeado por el agua, con pasajeros dentro de la unidad y sobre el techo.