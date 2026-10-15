Kast viaja a Iquique antes de su visita a Bolivia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, emprendió su viaje hacia Iquique como paso previo a su llegada a La Paz, prevista para este viernes 16 de octubre. La visita genera expectativa por la posibilidad de avanzar en el acercamiento diplomático entre ambos países.

El propio mandatario chileno confirmó su desplazamiento mediante una publicación en redes sociales, donde compartió una fotografía mientras abordaba un avión y escribió: “Rumbo a Iquique, camino a una visita histórica a Bolivia”.

Kast tiene previsto arribar cerca de las 08.00 al aeropuerto internacional de El Alto. Desde allí será trasladado a la plaza Murillo, en el centro político de La Paz, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Según un reporte del medio chileno La Tercera, el jefe de Estado viajará acompañado por los gobernadores Diego Paco, de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal, de Tarapacá, y Ricardo Díaz, de Antofagasta.

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En Chile existe expectativa por los resultados del encuentro y la posibilidad de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas a nivel de embajadores desde 1978.

La reunión entre Paz y Kast se desarrollará en un contexto de interés por fortalecer la cooperación bilateral, con asuntos económicos, comerciales y de seguridad fronteriza entre los temas previstos para la agenda.