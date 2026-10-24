La Asamblea deja en el olvido las judiciales y el TSE priorizará para 2027 un nuevo padrón

La Ley 1701 de 2025 ordena al TSE elaborar un nuevo padrón electoral hasta fines de 2027; el ente electoral asegura que cumplirá su misión y tras plantear una reforma electoral no ve con buenos ojos convocar a elecciones con las leyes actuales y tampoco hacer dos trabajos a la vez.

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Fuente: El Deber

Por Yolanda Mamani Cayo

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A punto de concluir su primer año de trabajo la actual Asamblea Legislativa rezaga y deja en el olvido el tratamiento para definir la convocatoria a las elecciones judiciales complementarias, mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dice que está a la espera de que el Parlamento active este proceso, pero pone una fecha de caducidad, puesto que se prepara para trabajar en 2027 en un nuevo padrón electoral tal como manda la Ley 1701 del 2 de diciembre de 2025.

Es decir que para el próximo año el ente electoral va a priorizar construir un nuevo y moderno padrón electoral, tarea nada fácil porque implica elaborar de cero un sistema de registro para los ocho millones de ciudadanos habilitados para votar. La cifra emerge de la última elección general de 2025.

“No podríamos hacer estos dos trabajos a la vez”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila, al programa sabatino “Qué semana” que se difunde en la multiplataforma del GRUPO EL DEBER.

¿Eso supone que no habría procesos electorales en 2027, hasta que se elabore el nuevo padrón?, insistió EL DEBER y Ávila respondió:

“Lo que pasa es que si nosotros convocamos a un proceso electoral tendríamos que utilizar el padrón que tenemos actualmente, pero tendríamos que suspender este trabajo. No podríamos hacer dos trabajos a la vez”, puntualizó.

Prácticamente todo el año, los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han solicitado a la Asamblea Legislativa que lance la convocatoria para el proceso de selección de candidatos para las judiciales complementarias, el Parlamento, hizo caso omiso.