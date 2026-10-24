La Asamblea deja en el olvido las judiciales y el TSE priorizará para 2027 un nuevo padrón

La Ley 1701 de 2025 ordena al TSE elaborar un nuevo padrón electoral hasta fines de 2027; el ente electoral asegura que cumplirá su misión y tras plantear una reforma electoral no ve con buenos ojos convocar a elecciones con las leyes actuales y tampoco hacer dos trabajos a la vez.
Fuente: El Deber
Por Yolanda Mamani Cayo
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A punto de concluir su primer año de trabajo la actual Asamblea Legislativa rezaga y deja en el olvido el tratamiento para definir la convocatoria a las elecciones judiciales complementarias, mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dice que está a la espera de que el Parlamento active este proceso, pero pone una fecha de caducidad, puesto que se prepara para trabajar en 2027 en un nuevo padrón electoral tal como manda la Ley 1701 del 2 de diciembre de 2025.
Es decir que para el próximo año el ente electoral va a priorizar construir un nuevo y moderno padrón electoral, tarea nada fácil porque implica elaborar de cero un sistema de registro para los ocho millones de ciudadanos habilitados para votar. La cifra emerge de la última elección general de 2025.
“No podríamos hacer estos dos trabajos a la vez”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila, al programa sabatino “Qué semana” que se difunde en la multiplataforma del GRUPO EL DEBER.
¿Eso supone que no habría procesos electorales en 2027, hasta que se elabore el nuevo padrón?, insistió EL DEBER y Ávila respondió:
“Lo que pasa es que si nosotros convocamos a un proceso electoral tendríamos que utilizar el padrón que tenemos actualmente, pero tendríamos que suspender este trabajo. No podríamos hacer dos trabajos a la vez”, puntualizó.
Prácticamente todo el año, los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han solicitado a la Asamblea Legislativa que lance la convocatoria para el proceso de selección de candidatos para las judiciales complementarias, el Parlamento, hizo caso omiso.
Y, a pesar de que la Comisión de Constitución de Diputados ya aprobó un proyecto de ley de convocatoria para las judiciales, el pleno camaral no trata el proyecto por supuestas observaciones y ajustes que no terminan de aclararse. El tema está en suspenso y sin fecha para su tratamiento.
“Sí, estamos esperando la decisión del Órgano Legislativo, porque quien tiene que realizar esta convocatoria a las elecciones judiciales en los cinco departamentos donde no pudieron elegir a estas autoridades es el Órgano Legislativo”, subrayó Ávila casi con resignación y más enfocado en dos tareas puntuales:
La reforma estructural a las tres leyes electorales – 018, 026 y 1096 – viene con tres proyectos de ley que a fines de noviembre van a presentar, también a la Asamblea Legislativa, y la prioridad para 2027 es un nuevo padrón electoral.
“Estamos abocados en esta tarea, la modificación de las leyes, porque creemos que tampoco podemos llegar a un nuevo proceso electoral con la normativa actual”, complementó el vocal Ávila.
Financiamiento internacional
En ese marco, Ávila asegura que el TSE tiene importantes avances con entidades internacionales que pueden financiar la realización de un nuevo y moderno sistema para el padrón electoral.
El vocal del TSE, sin especificar un monto de dinero, refiere que se necesita una “gran cantidad de recursos económicos” porque se va a “volver a empadronar a 10 millones de bolivianos en todo el territorio nacional y 400 mil en el exterior”. Adelantó que este nuevo sistema no solo será biométrico, sino que tendrá reconocimiento facial.
“(El nuevo padrón) ya no sólo tendrá reconocimiento dactilar, sino también facial”, aseguró y agregó que todo ciudadano boliviano empadronado tendrá un documento digital “con códigos de seguridad que les permitirá acceder a sus certificados de nacimiento, entre otros. Eso es lo que estamos buscando”, aseguró.
¿Y el financiamiento? Según el vocal Ávila, el TSE ya se reunió con representantes de la cooperación internacional como por ejemplo, la Unión Europea y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la cooperación española.
Lo que falta, siempre según la versión del vocal Ávila, es acordar con el Órgano Ejecutivo el tema del presupuesto y qué entidad internacional auspiciará este plan.