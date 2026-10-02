La Gestora distribuirá hasta fin de mes el Estado de Ahorro Previsional

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que hasta el 31 de octubre de 2026 distribuirá el Estado de Ahorro Previsional (EAP) correspondiente al primer semestre de este año.

La entidad comunicó que el documento llegará a los asegurados dependientes, independientes y consultores mediante el correo electrónico registrado en su Oficina Virtual.

En su comunicado, la Gestora señala: “En cumplimiento de la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/N° 394 – 2015 (…) hasta el 31 de octubre de 2026, se realizará la distribución del Estado de Ahorro Previsional correspondiente al primer semestre de 2026”.

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Ahorro Previsional

El EAP permite a los asegurados acceder a información relacionada con sus aportes al sistema de pensiones. Por ello, la Gestora pidió a quienes no reciban el documento verificar y actualizar sus datos de contacto.

“En caso de no haberlo recibido, le solicitamos crear sus credenciales de usuario a través de nuestra línea de WhatsApp. También Ciudadanía Digital o en nuestras plataformas de atención. Y registrar una dirección de correo electrónico personal para garantizar la entrega oportuna de su información”, señala el comunicado.

La entidad recordó a los asegurados la importancia de mantener actualizado su correo electrónico. Para recibir periódicamente la información correspondiente a sus aportes y ahorro previsional.