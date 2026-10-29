Legisladores piden investigar a todos los exministros de Defensa por el caso radares

En la querella por este caso están implicados, además, los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López, así como otras 15 personas.

Fuente: ABI

Legisladores nacionales pidieron investigar a todos los exministros de Defensa involucrados en presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), conocido como el caso radares.

Las reacciones surgieron luego de que este jueves fuera aprehendido el exministro de Defensa Edmundo Novillo.

Al respecto, la diputada Claudia Bilbao (PDC) destacó la aprehensión de Novillo para que responda ante la justicia por este caso, que habría ocasionado un daño económico al Estado debido a que los radares no funcionan. Asimismo, remarcó que no se trata de un caso de persecución política.

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“No hay una persecución política, sino se está llevando adelante el debido proceso. Pero no debería ser el único, no sé dónde está (Juan Ramón) Quintana, no sé dónde están varios que hoy también ya deberían estar detenidos”, indicó Bilbao, al señalar que otros exministros de Defensa también deben responder por este caso.

Por su parte, el diputado de la alianza Libre, Israel Mérida, destacó los avances de la investigación y afirmó que el caso no puede quedar en la impunidad. Asimismo, consideró importante que se establezcan mecanismos para el resarcimiento del daño económico, incluso mediante los bienes de los responsables.

“El caso Novillo debe dar como punta de lanza para todo lo que se haya hecho de ahí para atrás dentro del Ministerio de Defensa”, manifestó.

A su turno, el diputado Rafael López (Libre) sostuvo que la justicia debe investigar a todos los exministros involucrados, en el marco del debido proceso, para que presenten sus descargos.

“Todo esto obedece a la legislatura del Movimiento Al Socialismo, son ellos los responsables de la compra de los radares, y si no han funcionado, si no se les ha hecho el mantenimiento respectivo y todo, eso tendrán ellos que responder”, apuntó.

En la querella por este caso están implicados, además, los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López, así como otras 15 personas. La denuncia también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.