Ministerio de Trabajo dispone asueto este lunes: conozca a quiénes alcanza

El Ministerio de Trabajo dispuso, de manera excepcional, asueto remunerado de media jornada laboral para este lunes 12 de octubre de 2026, en beneficio de todas las mujeres trabajadoras del sector público y privado en Bolivia.

La determinación fue comunicada mediante el documento DGTHSO-0043/2026, emitido en conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, que se recuerda cada 11 de octubre en homenaje a la poetisa y educadora Adela Zamudio.

Debido a que este año el 11 de octubre coincide con domingo, el Ministerio determinó trasladar excepcionalmente el beneficio al lunes 12 de octubre.

“El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional dispone, de manera excepcional, asueto remunerado de media jornada laboral el lunes 12 de octubre de 2026, para todas las mujeres trabajadoras del sector público y privado, en todo el territorio nacional”, señala el comunicado.

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Asueto no afectará el salario

La cartera de Estado aclaró que la media jornada de asueto no implicará descuentos de haberes ni afectación salarial para las trabajadoras.

Asimismo, precisó que el beneficio tampoco podrá ser considerado como permiso personal ni descontado de las vacaciones.

Las unidades de Recursos Humanos de las instituciones públicas y los empleadores del sector privado deberán garantizar el cumplimiento de la disposición, tomando en cuenta los horarios de trabajo y organizando la continuidad de sus actividades.

El Ministerio señaló que la medida es de cumplimiento obligatorio y se enmarca en el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres.

Día de la Mujer Boliviana

El Día de la Mujer Boliviana fue instituido mediante el Decreto Ley N.º 7352, del 5 de octubre de 1965, y posteriormente elevado a rango de ley mediante la Ley N.º 339.

La fecha se conmemora cada 11 de octubre en homenaje a Adela Zamudio, reconocida poetisa, escritora y educadora boliviana.

El Ministerio de Trabajo indicó que la disposición busca reafirmar el reconocimiento al trabajo de las mujeres y promover la igualdad de oportunidades y su bienestar.