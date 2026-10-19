Morales: ‘La gente se movilizará con o sin dirigentes; la crisis no se resuelve con persecución’

El expresidente Evo Morales advirtió que las protestas sociales continuarán pese a las aprehensiones de dirigentes y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de recurrir a procesos judiciales y presuntos sobornos para frenar las movilizaciones.

En su cuenta de X, afirmó que el descontento responde a la crisis económica y no depende únicamente de las organizaciones que encabezan las protestas.

“La gente se movilizará con o sin dirigentes, porque el hambre no espera y la crisis no se resuelve con persecución política”, escribió Morales en sus redes sociales.

La mañana del domingo, el senador Nilton Condori fue aprehendido por policías encubiertos. Su audiencia se instaló esta jornada y fue enviado al penal de San Pedro por seis meses. La Fiscalía lo acusa por el delito de instigación a delinquir.

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El exmandatario también cuestionó la respuesta económica del Ejecutivo y comparó la gestión de Paz con la del expresidente Luis Arce. A su juicio, ambos gobiernos carecen de un plan para superar la crisis y recurren a medidas de presión contra los dirigentes sociales.

“Su única respuesta es intentar frenar las movilizaciones con juicios o sobornos a dirigentes”, afirmó Morales.

El exjefe de Estado insistió en que las medidas judiciales no resolverán los problemas económicos que afectan a la población y advirtió que las protestas pueden continuar incluso sin la participación de sus principales representantes.