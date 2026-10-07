Municipios del eje metropolitano de Cochabamba piden más recursos al Gobierno

Cristina Cotari

Seis municipios del eje metropolitano de Cochabamba participan de una reunión con unidades descentralizadas del Gobierno nacional para abordar el financiamiento y la ejecución de diferentes proyectos. Los alcaldes plantean la necesidad de contar con mayores recursos ante el impacto del nuevo precio del diésel.

El alcalde de Tiquipaya, Maximiliano Mamangueño, informó que el municipio es anfitrión del encuentro, en el que participan autoridades municipales, secretarios, técnicos y viceministros.

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“Somos anfitriones de un evento con los municipios del eje metropolitano del departamento de Cochabamba, con secretarios y técnicos, y viceministros. Se va a tratar los temas de los proyectos que tenemos, los que hemos presentado, pero también trataremos el retiro de la subvención que nos ha dejado en coma económica, por eso queremos que nos inyecten más recursos”, señaló.

Reunión de autoridades de los municipios del eje metropolitano de Cochabamba. Foto: Red Uno Cochabamba, Bolivia

Mamangueño explicó que los municipios enfrentan dificultades para ejecutar obras debido al incremento del precio del diésel.

“Lo que más necesitamos es que en este momento nos inyecten recursos porque como municipios tenemos maquinaria y obras de pavimento rígido, pero esto ha sufrido un desfase con el tema del nuevo precio del diésel”, afirmó.

El Gobierno eliminó de manera total la subvención al diésel mediante el Decreto Supremo 5716, vigente desde el 19 de septiembre de 2026, estableciendo inicialmente un precio de Bs 17,95 por litro, sujeto a variaciones del mercado internacional.

Tiquipaya advierte dificultades económicas

El alcalde de Tiquipaya señaló que la situación afecta a la población y aseguró que el municipio atraviesa dificultades para sostener sus actividades.

“Lamentablemente, los afectados son la población en general. Nosotros estamos sobrellevando, por lo menos tenemos un mes para sobrevivir”, comentó. Agregó que durante los seis meses que lleva en la gestión municipal no habría recibido respuestas sobre la asignación de mayores recursos.

“No tenemos ayuda, vamos de forma permanente a La Paz a reunirnos con los viceministros, pero lamentablemente no hay respuesta. Ojalá ahora nos traigan las respuestas”, sostuvo.

La reunión busca abordar tanto el financiamiento como la ejecución de los proyectos presentados por los municipios del eje metropolitano y plantear alternativas ante las dificultades económicas que enfrentan las administraciones municipales.