Operativo policial en el centro cruceño deja 34 arrestados

La intervención se realizó en inmediaciones del antiguo mercado Los Pozos, con participación de la Policía y la Guardia Municipal. Entre los arrestados hay 33 hombres y una mujer.

34 personas fueron arrestadas durante los operativos preventivos.

Fuente: El Deber

Por Ariel Melgar Cabrera

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Un total de 34 personas fueron arrestadas durante un operativo policial preventivo realizado en inmediaciones del antiguo mercado Los Pozos, en el centro de Santa Cruz de la Sierra. La intervención también encontró cuchillos, encendedores y una bolsa con una sustancia verdosa con características similares a la marihuana, informó el subcomandante departamental de la Policía, Julio César Baldivieso.

El operativo, denominado Plan Alto Impacto Los Pozos, se ejecutó con la participación de efectivos policiales, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y personal de la Guardia Municipal, dependiente de la Alcaldía cruceña.

Según el reporte policial, de las 34 personas arrestadas, 33 son hombres y una es mujer. Nueve de ellas se encontraban en situación de calle, de acuerdo con el informe del procedimiento.

Baldivieso explicó que los controles tuvieron como objetivo prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana en el centro de la capital cruceña. También se intervino a personas que presuntamente consumían bebidas alcohólicas en espacios públicos, en el marco de la Ley 259, que regula el consumo y expendio de alcohol.

Durante las requisas, los efectivos encontraron objetos cortopunzantes y una bolsa que contenía una sustancia verdosa, cuya naturaleza deberá ser confirmada mediante los procedimientos correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones preventivas desplegadas en sectores concurridos de la ciudad, especialmente en el Parque El Arenal y el mercado antiguo Los Pozos.