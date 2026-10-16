Ordenan 180 días de detención en la cárcel para presunto avasallador de Las Londras

Dos policías lo identificaron durante la audiencia cautelar y denunciaron que fueron secuestrados, golpeados y despojados de sus pertenencias. El investigado es señalado de participar en avasallamientos violentos en predios rurales del norte de Santa Cruz

Fuente: El Deber

La Justicia ordenó 180 días de detención preventiva para Vicente O. J., investigado por su presunta participación en los avasallamientos violentos de tierras en la zona de Las Londras y otros predios del norte de Santa Cruz. La medida deberá cumplirse en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), según informó el comandante de la Policía, Edson Fernández.

Durante la audiencia cautelar, dos efectivos policiales identificaron a Vicente y relataron que fueron secuestrados, golpeados y despojados de sus pertenencias durante los hechos investigados, según informó el abogado Álvaro Latorre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sindicado fue aprehendido el jueves por agentes de Inteligencia cuando salía de las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en cumplimiento de una orden de aprehensión vinculada al caso Las Londras.

El investigado enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, robo agravado, tenencia y portación ilícita de armas, además de destrucción o deterioro de bienes del Estado.

La investigación también alcanza hechos registrados el 17 de junio de 2026, cuando un grupo de personas armadas habría ingresado a predios rurales con la intención de ocupar unas 70 hectáreas, según los antecedentes del caso.

Además de Las Londras, Vicente es investigado por presuntos avasallamientos en propiedades como Santa Martha, Sant Agro, Los Siervos y Santa Rita. La propietaria de este último predio lo identificó anteriormente como una persona que supuestamente movilizaba a grupos vinculados con las ocupaciones ilegales.

El proceso busca esclarecer la participación de los investigados en estos hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.