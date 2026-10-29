Paz: “No puede ser que Tarija tenga tanto gas y cuatro loquitos digan que no”

El presidente Rodrigo Paz cuestionó a quienes se oponen a la explotación del gas en Tarija y afirmó que las decisiones políticas no deben frenar el desarrollo económico. Sostuvo que el departamento tiene un importante potencial gasífero que puede beneficiar a Bolivia durante las próximas décadas.

“No puede ser que Tarija tenga tanto gas y cuatro loquitos, perdón que lo diga de esta manera, digan ‘no, no, esto no se puede hacer’. El país necesita comer y el gas no tiene por qué estar reñido con el medioambiente, pero tampoco por excusa política nos frenen el desarrollo de los tarijeños y los bolivianos”, manifestó.

Paz afirmó que el país recibió más de 60.000 millones de dólares durante los últimos 20 años, en su mayoría provenientes de Tarija, pero cuestionó que esos recursos no se hubieran invertido suficientemente en producción y desarrollo, lo que, según dijo, no evitó que habitantes abandonaran sus comunidades.

El mandatario señaló que su Gobierno trabaja en una nueva ley de hidrocarburos, que aseguró ya está lista y fue simplificada para agilizar su aplicación. También sostuvo que se deben explorar áreas fuera del reservorio de Tariquía y mencionó resultados favorables en el pozo Okinawa-Montecristo, además de otras posibilidades en el Chaco.

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Paz aseguró que Bolivia puede volver a exportar gas mediante nuevas inversiones y afirmó que el país también debe impulsar la minería, el turismo y otras actividades económicas. En ese marco, criticó a quienes cuestionan estas iniciativas y defendió la necesidad de generar recursos para atender las demandas de salud, educación y desarrollo. ///kmg