¿Podrá recuperar el municipio cruceño los Bs 191 millones?, el director de transparencia responde

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Luis Alberto Vaca, director municipal de Transparencia, estuvo en el programa ON-Otra Noche

«Si hay sentencia de que fueron mal utilizados o desviados, se los tiene que recuperar y los responsables los tienen que pagar. Hay mecanismos, se puede hacer. Por eso es que exigimos que haya un proceso judicial transparente y correcto», explicó Vaca en el programa ON- Otra Noche con Sissi, que se emite por EL DEBER.

Fernández tiene seis causas judiciales en su contra. Dos de ellas ya avanzan y la justicia dispuso la detención preventiva, aunque en una de ellas, luego benefició a la exautoridad con detención domiciliaria. Se trata del caso pavimento fantasma, que acusa de pagar al municipio tramos de pavimento que no se construyeron. La segunda causa, la que dispuso nuevamente su reclusión en Palmasola, tiene que ver con la presunta malversación de fondos públicos por valor de Bs 191 millones. En este caso, el mismo Fernández reconoció que el dinero del crédito se utilizó para otros gastos.

Todavía resta que la justicia se pronuncia sobre otras cuatro causas: hospitales móviles, rebajas irregulares en impuestos, falta de pago a la gestora y manipulación de sistema informático.

Vaca lamenta que, en el caso de la malversación de fondos, sean los cruceños quienes deben afrontar el créditos y sus intereses. «No es justo que los cruceños tengamos que pagar.Todos los que vivimos en esta ciudad tenemos que pagar los créditos que asumió Johnny Fernández, más los intereses que se pagan todos los meses, y que no hayan obras. No es justo, no es correcto», manifestó durante la entrevista.

Y remarcó que «la víctima, que quede claro, no es el municipio, la institución, no es el Concejo Municipal, no es el alcalde. Las víctimas somos todos los cruceños que tenemos que hacernos cargo de esa deuda que fue irresponsablemente administrada por Johnny Fernández»