Policía de Pando desmiente supuesto asesinato difundido en redes sociales

La Felcc descartó el hallazgo de un joven sin vida en Cobija y señalaron a CORREO DEL SUR que no existe ningún caso de asesinato o sicariato relacionado con una publicación difundida por medios digitales.

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Fuente: Correo del Sur

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La Policía de Pando desmintió la información difundida en redes sociales y algunos medios digitales sobre el supuesto hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en un terreno baldío del barrio El Paraíso, en Cobija. Las autoridades aseguraron que no encontraron ningún cadáver ni tienen registrado un hecho de asesinato relacionado con esa publicación.

El contenido que circuló en plataformas digitales señalaba que la víctima habría sido encontrada la madrugada de este martes con dos impactos de bala en la cabeza. También mencionaba la supuesta presencia de un cartel dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen Interior, con un mensaje amenazante. Sin embargo, estos datos fueron descartados por la Policía.

En contacto con CORREO DEL SUR, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Pando, Gonzalo Caballero Lazo de la Vega, negó que se hubiera registrado un hecho de esas características.

“No hay persona fallecida, no hay caso de asesinato o ajuste de cuentas”, afirmó.

El jefe policial agregó que se realizaron búsquedas desde el lunes, pero no se encontró el cuerpo mencionado en las publicaciones.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Pando, Mauricio Laguna, también rechazó los reportes sobre supuestos asesinatos y casos de sicariato que circularon en redes sociales.

“Quiero informar a la ciudadanía que no se ha encontrado ningún cuerpo producto de algún asesinato, sicariato ni mucho menos”, manifestó.

Laguna señaló que, ante la falta de evidencias, el supuesto hecho no habría ocurrido en el departamento y advirtió que la información difundida podría ser falsa.