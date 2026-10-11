Policía espera marcha evista en las carreteras

Paz denunció que algunos buscan que nos “agarremos a tiros y bloqueos”

Fuente: Correo del Sur

La Policía desplegó en las últimas horas efectivos en puentes y carreteras de acceso al departamento de Cochabamba ante la marcha que sectores afines a Evo Morales anunciaron para el próximo martes contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz con el fin de “sacarlo” del poder. El jefe de Estado advirtió este sábado que “algunos quieren recuperar la vieja lógica de agarrarnos a tiros y bloqueos”.

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Henry Ontiveros, informó que los uniformados se ubicaron en puntos estratégicos de las rutas que conectan a ese departamento con el occidente y el oriente del país. Entre ellos están el puente de Parotani, la tranca de Suticollo, el Cruce Vacas y el puente Huayllani.

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“Tenemos efectivos policiales en todos los puentes y rutas de acceso que tenemos a la ciudad”, afirmó. Según explicó, los efectivos tienen instrucciones de prevenir cualquier situación de conflicto y garantizar la libre circulación, en el marco de la ampliación del estado de excepción.

Paz, por su parte, se pronunció sobre la amenaza evista durante un acto público en San Borja, Beni, en el marco del Día de la Democracia. “Algunos que quieren recuperar la vieja lógica de agarrarnos a tiros, a pedradas y bloqueos; quieren recuperar esa distancia que, ante la falta de democracia, se había generado como institución en Bolivia”, advirtió.

El mandatario agregó que “la democracia nos permite acercarnos, no agarrarnos a tiros, ni a pedradas, ni a bloqueos, ni generar una serie de espacios o distancias, sino más bien encuentros, consensos, diálogos”.

Los sectores evistas ratificaron la movilización hacia La Paz tras vencer el plazo que dieron al Ejecutivo para revertir las medidas económicas de los últimos meses. Entre sus demandas figuran el rechazo a la eliminación de la subvención al diésel y a los decretos vinculados con empresas públicas.

“No vamos a ir a saludar, a dialogar con el Gobierno. Ya advertí: vamos a ir a sacarlo (al Presidente)”, advirtió el pasado miércoles el dirigente campesino Jerson Murillo. No precisó el punto de partida, aunque indicó que podría ser Caracollo, Patacamaya o La Huachaca.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fijó la posición del Gobierno. “No vamos a permitir que nadie vuelva a convulsionar el país. La democracia es un patrimonio de todos. Y nadie, nadie va a convulsionar nuevamente el país”, advirtió.

Por su parte, Morales informó durante un ampliado en el trópico de Cochabamba que existe una orden de aprehensión contra el dirigente Feliciano Vegamonte y que hay otros mandamientos contra dirigentes afines. “Nos comunican que sale mandamiento de aprehensión contra Feliciano Vegamonte”, afirmó. Añadió que estas acciones no le generan “temor” y que, por el contrario, “nos da más fuerza, nos da más unidad”.

Este sábado, otro dirigente evista, ratificó la marcha anunciada para el martes. “El tiempo se ha vencido, Rodrigo Paz, y tendremos que vernos en las calles”, advirtió el presidente de la Coordinadora Urbana Popular y dirigente de Evo Pueblo en Cercado, Franco García, en declaraciones a la Red Unitel.

ADVERTENCIA

“Se terminó el plazo del gobierno de Rodrigo Paz. A partir del 13 de octubre, todas las organizaciones sociales nos vamos a movilizar”, advirtió el dirigente evista Franco García.

Csutcb rechaza alza del diésel y anuncia nuevo ampliado

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la facción afín al expresidente Evo Morales, determinó este sábado rechazar el Decreto Supremo 5716, disposición que retira la subvención estatal al diésel, tras la conclusión de un ampliado nacional llevado a cabo en la ciudad de El Alto.

El dirigente Alejandro Ticona, en declaraciones al canal DTC, advirtió que “el diésel afecta a nuestro sector” y afirmó que “estamos muy preocupados”, pues el “incremento de diésel afecta al sector campesino, no a los empresarios, nos afecta a nosotros”, situación que se agrava ante “la emergencia económica que estamos pasando”.

Por tal motivo, Ticona señaló que determinaron que debe “primar la unidad” y anticipó que a la “brevedad posible debemos de llamar una ampliado de unidad para que nuestro pueblo, sector campesino, sea uno solo”.

Asimismo, según DTV, el dirigente anunció que convocarán a un nuevo encuentro para asumir nuevas “medidas”.

De acuerdo con otros reportes, la dirigencia no logró la asistencia que esperaba en su ampliado.

Fuente: Correo del Sur