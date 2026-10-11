Policía evita el linchamiento de dos adolescentes acusados de robo

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Los policías lograron que la turba libere a los menores.
La Policía negoció para liberar a los adolescentes/RRSS

La Policía negoció para liberar a los adolescentes/RRSS

Fuente: La Razón
Por Marco Mendoza

Efectivos de la Dirección Provincial de la Policía de Betanzos intervinieron en la comunidad de Lagunillas, en el departamento de Potosí, para evitar que dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueran agredidos por un grupo de comunarios que los acusaba de participar en el robo de Bs 100.000.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados acudieron a la unidad educativa de la comunidad tras recibir una llamada de alerta que advertía sobre el riesgo que corrían los menores. Al llegar, los encontraron amarrados a los mástiles del establecimiento educativo, mientras alrededor de un centenar de personas participaban en un cabildo.

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Los comunarios señalaban a los adolescentes como presuntos responsables del robo de dinero en la zona, un caso que ya se encuentra en investigación y está bajo conocimiento del Ministerio Público.

Mediante labores de mediación y persuasión, los policías lograron que la turba libere a los menores y los trasladara al salón de actos de la unidad educativa.

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Posteriormente, llegaron al lugar el asistente fiscal Michael Garzón Aguirre y la abogada de la Defensoría, quienes participaron en las gestiones para que los comunarios desistieran de tomar medidas por cuenta propia.

Tras varias intervenciones, se logró poner a salvo a ambos adolescentes, quienes quedaron bajo el cuidado de sus padres mientras continúan las investigaciones.