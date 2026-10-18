Potosí: El trabajo de extracción de carga genera más hundimientos en el Cerro Rico

Los trabajos de extracción de carga mineralizada de la zona alta del Cerro Rico de Potosí está generando movimiento de bloques y mayor cantidad de hundimientos y agrandamiento de los ya existentes.

Freddy Llanos, responsable de la Comisión Técnica de Seguimiento al Cerro Rico de Potosí de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), considera urgente consolidar la migracion de las unidades de cooperativas mineras que operan en la parte alta del yacimiento.