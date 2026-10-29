Presidente del TSE propone “revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias”

Fuente: Unitel

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó “revisar toda” la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las leyes, si se trata de construir “un nuevo país, una nueva Justicia y una nueva institucionalidad”.

“Si necesitamos un nuevo país con nueva justicia, con nueva reforma, hay que tener la capacidad de reformar desde la Constitución y todas las leyes que sean necesarias”, consideró Ávila este jueves.

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“Aprovechando la oportunidad deberíamos revisar toda la Constitución”, indicó a los medios en Sucre.

Al ser consultado sobre una reforma total a la CPE contestó que “no todo” y ejemplificó con su observación a la Ley Electoral.

“Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 018 indica que nosotros tenemos que cumplir sentencias de otros Órganos, por eso se suspendió la elección judicial. ¿Es correcto? No, no, ese es el primer artículo que estamos modificando de la ley 0 18. Y así tendríamos que hacer con la constitución, rescatar lo bueno, eliminar lo malo y modificar, y avanzar como país”, manifestó.

En cuanto a materia electoral, propuso revisar el requisito de presentar certificado de doble idioma para ser candidato, el de residencia previa de dos años para postulantes municipales, la eliminación de los “taxipartidos” y la forma de elección de autoridades indígenas, entre otros temas que consideró deben abrirse al debate para posibles reformas.

Sobre el doble idioma, indicó que “exigir que (los candidatos) tengan ese requisito ha reforzado una comercialización de esos certificados de idioma” y que varias personas “han visto truncado en su derecho de poder candidatear porque no tenían esos certificados”.